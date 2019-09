Kees van der Waaij nieuwe voorzitter Veneca

Veneca verwelkomt Kees Van der Waaij als nieuwe voorzitter. Van der Waaij volgt hiermee Hans Rijnierse op die het voorzitterschap lange tijd heeft vervuld en vorige week feestelijk afscheid nam. Met Kees van der Waaij heeft Veneca een voorzitter van buiten de sector aangetrokken om de komende periode leiding te geven aan een toekomstbestendige vereniging. “Het landschap waarin de sector zich bevindt is aan verandering onderhevig. Concurrentie van buiten de sector en nieuwe wensen van zowel opdrachtgevers als consumenten zijn van grote invloed. Ik kijk ernaar uit om samen met de leden van Veneca te werken aan een brancheorganisatie die anticipeert op de veranderingen in de sector en klaar is voor de toekomst”, aldus Van der Waaij.



Veneca heeft acht leden waarbij zo’n 7.500 cateringmedewerkers werken op bijna 3.000 locaties. Veneca zorgt als werkgeversorganisatie onder meer voor het arbeidsvoorwaardenbeleid in de cateringsector. Zo is Veneca samen met werknemersorganisaties verantwoordelijk voor een goede cao en pensioenregeling. Ook vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een inclusieve werkomgeving zijn voor Veneca belangrijke thema’s. Verder stimuleert Veneca een steeds gezonder en duurzamer aanbod van eten en drinken in de sector. Kees van der Waaij: “Het bevorderen van duurzaamheid vormt voor mij een basisprincipe in alles wat ik doe. Zo heb ik in mijn loopbaan bij Unilever op diverse thema’s mogen samenwerken met sociale partners, overheid en maatschappelijke organisaties waarbij duurzaamheid het uitgangspunt vormde. Deze ervaring wil ik het komend jaar graag inzetten voor Veneca”.



Over Kees van der Waaij



Van der Waaij heeft 35 jaar bij Unilever gewerkt, van 2001 tot 2011 was hij Voorzitter van de Directie van Unilever Nederland Holdings B.V. Op dit moment is Van der Waaij Voorzitter van de Vereniging Achmea, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Unilever Nederland Holdings B.V. en bekleedt hij verschillende commissariaten.



Over Veneca



Veneca is sinds 1985 de drijvende kracht achter een cateringbranche die klaar is voor de wereld van morgen. We gaan aan de slag met nieuwe uitdagingen, stimuleren vernieuwing en zijn actief betrokken bij actuele vraagstukken die onze sector raken. Samen zorgen we voor goed werkgeverschap én voor een cateringbranche die gasten laat genieten van een steeds gezonder en duurzamer aanbod van eten en drinken.