‘Pimp de Knoot’ vernieuwd na donatie TVM foundation

De speeltuin ‘De Knoot’ in Milsbeek was dringend toe aan een forse opknapbeurt. Mede dankzij de donatie van de TVM foundation is dit gerealiseerd. Tijdens een feestelijke opening heeft Martijn Smits, medewerker van de Emons Group, namens de TVM foundation de symbolische cheque overhandigd.



De Knoot is ook een ontmoetingsplek



De speeltuin was dringend aan modernisering toe. Daarom heeft een werkgroep met omwonenden een ambitieus plan gepresenteerd. De speeltuin De Knoot is in Milsbeek een ontmoetingsplaats voor jeugd van alle leeftijden. Door vernieuwing te realiseren is het sociaal en maatschappelijk belang van de speeltuin gewaarborgd en blijft dit een middelpunt van contacten in de buurt. Martijn Smits, medewerker van TVM-relatie Emons Group uit Milsbeek vroeg de TVM foundation om een bijdrage voor speeltuin De Knoot in Milsbeek.



Een feestelijke opening zonder processierupsen



Even leek het er op dat de feestelijke opening opnieuw uitgesteld moest worden. Maar inmiddels zijn alle rupsennesten weggehaald, waardoor de kinderen zonder gevaar kunnen spelen op de nieuwe toestellen.



De TVM foundation ondersteunt maatschappelijke initiatieven



Leden/klanten die bij TVM verzekerd zijn, hun medewerkers en de medewerkers van de TVM groep kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting TVM foundation.



De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven.



Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.