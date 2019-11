Gregor Weber en Alejandro Vergara over Rembrandt en Velázquez

In het kader van de tentoonstelling Rembrandt-Velázquez organiseert het Instituto Cervantes in Utrecht in samenwerking met het Rijksmuseum een lezingenreeks waarin experts vertellen over de twee grote meesters van de zeventiende eeuw: Rembrandt en Velázquez.



De gastsprekers van de lezing op 28 november zijn Alejandro Vergara, conservator van het Prado Museum, en Gregor Weber, Hoofd Beeldende Kunst van het Rijksmuseum en samensteller van de tentoonstelling Rembrandt-Velázquez. Zij zullen de tentoonstellingen toelichten die ze dit jaar samenstelden ter gelegenheid van het Rembrandtjaar en het 200-jarige bestaan van het Prado Museum, en de overeenkomsten en verschillen bespreken tussen de Spaanse en Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw.