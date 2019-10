Verhuizing Van Dorp Hengelo

Van Dorp Hengelo is per 1 september jl. verhuisd naar de Parelstraat 24 in Hengelo. De verhuizing was nodig vanwege onze groei en toekomstvisie. Het nieuwe pand beschikt over alle faciliteiten om de toenemende vraag van de klanten in de regio Oost-Nederland te kunnen beantwoorden.



Klaar voor de toekomst



Duurzaam ondernemen zit in de genen van Van Dorp. Vanuit deze gedachte is het pand in Hengelo dan ook gerealiseerd. Het pand, dat dateert uit 1980, is op geheel duurzame wijze gerenoveerd. De buitenbeplating is vervangen door een geïsoleerd sandwichpaneel. Ook is het dak opnieuw geïsoleerd en is de dakbedekking vervangen. Er­­­ is een innovatief concept toegepast waardoor het energieverbruik tot een minimum beperkt wordt. Door te werken met isolatiewaarden, zoals ook in de nieuwbouw wordt toegepast, is een pand ontstaan die qua uitstraling, isolatie en installatie klaar is voor de toekomst.



Wilt u meer weten over het verduurzamen van bestaand vastgoed? Wij verwelkomen u graag op ons nieuwe adres.­­



Het nieuwe adres van Van Dorp Hengelo is:



Parelstraat 24



7554 TM Hengelo



infohengelo@vandorp.eu



Over Van Dorp



Van Dorp is een innovatieve en duurzame technisch dienstverlener met 16 vestigingen door heel Nederland. Als familiebedrijf heeft Van Dorp betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.