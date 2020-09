Minister Van Engelshoven opent tentoonstelling Schilders van licht

Vanavond opende Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven de tentoonstelling Schilders van licht. Monet tot Sluijters in Singer Laren. De minister complimenteerde Singer Laren met het feit dat het museum er in deze tijd vol beperkingen in geslaagd is om een prachtige tentoonstelling te organiseren met werken uit de eigen collectie.



Een woord van dank



In het bijzonder richtte de minister zich tot Els Blokker-Verwer, van wie Singer Laren twee jaar geleden een bijzonder ruimhartige schenking ontving: de privé collectie van Els en Jaap Blokker (Collectie Nardinc). “Zonder hun toewijding aan de kunst, zouden de bezoekers van Singer Laren niet kunnen gaan zien wat ze gaan zien. Fantastisch dat werken uit die schenking nu in de tentoonstelling hangen en zo zichtbaar worden voor het grote publiek. Zo leeft de bezieling van zowel de kunstenaars als Jaap voort en kunnen zoveel mogelijk mensen genieten van de kunst. U snapt dan ook wel dat een ambassadeur als Els Blokker een speciaal plekje verovert in het hart van een minister van Cultuur.“ aldus Van Engelshoven.



Algemeen directeur Evert van Os maakte op zijn beurt van de gelegenheid gebruik om de minister te danken voor de financiële steun die het kabinet beschikbaar maakt voor de Cultuur als sector. Singer Laren maakt naast de generieke steunmaatregelen ook gebruik van de aanvullende steun voor culturele instellingen.



Zonovergoten landschappen en scènes in felle spotlights



Schilders van licht presenteert in diverse thema’s hoe kunstenaars rond 1900 licht weergeven. Zo schildert Claude Monet impressies van natuurlijke lichtval, stippelen Jan Toorop, Co Breman en Ferdinand Hart Nibbrig vibrerende lichteffecten en experimenteert Jan Sluijters met kleur om de sensatie van licht te verbeelden. Leo Gestel vangt in zijn portretten het ‘innerlijke licht’ van zijn modellen, terwijl Kees Maks zijn schilderijen ensceneert in kunstlicht. Ten slotte gaan diverse kunstenaars op reis naar het mediterrane licht.



Avondopenstellingen



Vanwege de grote belangstelling voor de tentoonstellingen Schilders van licht, Nieuw werk van Herman van Veen en Abstractie in de Singercollectie is Singer Laren van 1 oktober tot 1 november op donderdag en vrijdagavond tot 21.00 uur open. Singer Laren adviseert bezoekers om voorafgaand aan een bezoek een online ticket te reserveren voor een datum en een tijdslot. Op de dag zelf is dit mogelijk aan de kassa, indien beschikbaar. Tijdslots zijn ingevoerd om de bezoekersstromen goed te kunnen reguleren en de 1,5 meter regel te handhaven.



Schilders van licht. Monet tot Sluijters is te zien t/m 10 januari 2021