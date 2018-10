CCCP (StukTV, RamBam) mediapartner van NSGK

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met een handicap er gewoon bij horen – daar wil ook mediaproducent CCCP zich voor inzetten. Het creatieve bedrijf, bekend van StukTV, Streetlab en RamBam, wordt daarom mediapartner van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).



CCCP zal NSGK in natura gaan steunen met kennis en advies, en met de ontwikkeling van content. Het eerste filmpje heeft CCCP al gemaakt, ter gelegenheid van de start van de samenwerking. Daarin is te zien dat het mediabedrijf ook wel wat kennis en ervaring van NSGK kan gebruiken. CCCP wil namelijk graag toegankelijk zijn voor medewerkers en gasten met een beperking. Maar dat heeft wel wat voeten in aarde, zoals Streetlab-presentator Jasper Demollin in het filmpje aan den lijve ondervindt.



Mattias Schut: “Wij ondersteunen met ons bedrijf de missie van NSGK ten zeerste. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat gehandicapte kinderen en volwassenen anno 2018 nog zo moeten strijden om mee te mogen doen en erbij te horen. Wij willen onze kennis en creativiteit ter beschikking stellen om hier verandering in te brengen. Bovendien is NSGK een mooie organisatie met gedreven en kundige medewerkers. Wij strijden graag met ze mee voor hun belangrijkste doel: inclusiviteit van kinderen met een handicap.”



Directeur Henk-Willem Laan van NSGK is blij met de nieuwe partner: “De steun van CCCP als mediapartner kan ons helpen om een breed publiek te betrekken bij ons werk. Dat is belangrijk want zonder hulp van donateurs, vrijwilligers en andere medestanders kunnen wij ons werk voor kinderen en jongeren met een handicap niet doen. En geweldig natuurlijk dat CCCP zich actief open stelt voor mensen met een beperking; dat zouden meer bedrijven moeten doen.”