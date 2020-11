Kwetsbare groep gedupeerd door wijzigingen zorgverzekeraars

Binnen de top 5 zorgverzekeraars zijn de vergoedingen in de aanvullende verzekering behoorlijk gedaald. Sommige verzekeraars hebben het bedrag dat kan worden gedeclareerd met meer dan de helft verlaagd en dat terwijl de premie behoorlijk is gestegen.



Daarnaast heeft een aantal van deze verzekeraars van de aanvullende verzekering een ‘totaal-pot’ gemaakt. In de praktijk betekent dit dat minder kapitaalkrachtige consumenten zullen moeten kiezen, bijvoorbeeld tussen een gehoorapparaat, een bril of een haarwerk.



Blijvende kaalhoofdigheid



We begrijpen dat de zorg betaalbaar moet blijven, maar maken ons grote zorgen over een kwetsbare groep consumenten: de mensen met een kaalhoofdigheidsprobleem en blijvend haarverlies. Voor deze groep is een haarwerk allesbehalve een luxe of een tijdelijke oplossing. De kaalhoofdigheid is iets waar ze dag in dag uit mee worden geconfronteerd en iets dat niet weggaat. Door de kaalhoofdigheid word je anders bekeken en kijk je ook anders naar jezelf. Het heeft impact op je zelfbeeld en je zelfvertrouwen.



“Schaamte zorgt er vaak al voor dat deze mensen geen deskundige hulp zoeken” aldus Willeke Pietersma, voorzitter van de ANKO Sectie Haarwerken. “We zijn bang dat de extra kosten ertoe gaan leiden dat een grote groep consumenten nu ook geen hulp meer kán zoeken. We willen deze groep niet in de kou laten staan!”



De kosten van een haarwerk lopen enorm uiteen, maar de vergoedingen dekken meestal niet de kosten. Iemand die volledig kaalhoofdig is, zal nu een veel groter bedrag zelf moeten betalen. De haarwerken worden iedere dag intensief gebruikt en zijn aan slijtage onderhevig. En dat betekent dat deze kosten dus ook nog eens jaarlijks terugkomen.



Veerle van Kraaij heeft alopecia totalis en is volledig kaalhoofdig. Haar polis vergoedde voorheen €1.500,- en nu nog maar €750,-. “Ik draag 365 dagen per jaar een haarwerk en heb dus echt een haarwerk nodig van goede kwaliteit. Uiteraard wil ik dat het er goed en natuurlijk uitziet. Maar ik wil er ook op kunnen vertrouwen dat het haarwerk goed blijft zitten in weer en wind en tijdens het sporten. Een goed haarwerk wordt nu voor mij onbetaalbaar. Ik voel mij zo machteloos en intens verdrietig. Corona geeft al zoveel stress en nu komt dit er ook nog bij. Ik weet het even niet meer.”



Oproep tot gesprek met zorgverzekeraars en Nederlandse Zorgautoriteit



We roepen de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit dan ook op om met onze Sectie Haarwerken in gesprek te gaan. We willen graag meedenken over oplossingen. Oplossingen voor zowel de consumenten die tot dit jaar gebruik maakten van de vergoedingen voor haarwerken, en zich nu geconfronteerd zien met een veel lagere vergoeding. En oplossingen voor de consumenten die voor het eerst een haarwerk nodig hebben en het gewoonweg niet kunnen betalen.