BN'ers lanceren Nederlandse versie Veganuary

Honderdduizenden mensen worden geactiveerd om in januari te switchen naar plantaardig



Radio-dj en podcasthost Giel Beelen, Penoza-actrice Sigrid ten Napel en Youtube-ster Teske de Schepper zijn de nieuwe ambassadeurs van de Veggie Challenge campagne van ProVeg. Samen met meer dan 30 andere BN'ers en influencers sporen ze Nederlanders aan om vanaf 1 januari een maand minder vlees te eten en plantaardige voeding uit te proberen.



Goede voornemens



Januari begint met goede voornemens en de behoefte aan een gezondere levensstijl. Dat vindt ook Giel Beelen, radio-dj en oprichter van de podcast KUKURU. Hij ging eerder dit jaar zelf de uitdaging aan: “Kijk eens kritisch naar de brandstof die je in je eigen lichaam gooit. Kies je het beste, of het slechtste? Als je een plantaardig voedingspatroon niet probeert voor de dieren, of voor het klimaat, doe het dan voor jezelf.”



Duurzaam en gemakkelijk



Penoza-actrice Sigrid ten Napel eet plantaardig voor het milieu: “Minder vlees eten is zo ontzettend belangrijk voor het behoud van een gezonde aarde. Met een relatief kleine verandering in gewoonten kan je bijdragen aan een enorm verschil. En je hoeft tegenwoordig ook echt niet meer in te leveren op smaak, alles is mogelijk in de keuken wanneer je plantaardig eet. Kortom heerlijk eten én een positieve impact.” Dat bevestigt ook de Youtube-ster Teske de Schepper die al jaren veganistisch eet: “Plantaardig eten was voor mij veel makkelijker dan verwacht! Toen ik de stap zette wilde ik gelijk niet meer anders.”



Gratis online coaching via app



“Gedragsverandering is moeilijk en kost tijd,” vertelt Veerle Vrindts, directeur van ProVeg. “Vandaar dat ProVeg het zo makkelijk mogelijk wil maken. Tijdens de maand januari ondersteunen we deelnemers met gratis online kookdemo’s, coaching, meer dan 400 recepten en een motiverende app die live laat zien hoeveel je bespaart.



Daarnaast zoekt onze stichting de samenwerking op met BN-ers, influencers en bedrijven om zoveel mogelijk mensen te activeren.” Vleesvervangerproducent Vivera sponsort een tv-commercial rond de jaarwisseling, Vegan Masters lanceert een Veggie Challenge startbox, Yoghurt Barn geeft deelnemers korting op de Veggie Challenge Vegan Tiramisu Special en Rutger Anema, oud-hoofdredacteur van Allerhande maakt het deelnemers gemakkelijk met kant-en-klare plantaardige maaltijden via zijn nieuwe bedrijf GOODCHEF.



Joaquin Phoenix en Alicia Silverstone



Ook in het buitenland krijgt de internationale beweging die mensen aanspoort in januari plantaardig te gaan eten steun van talrijke celebrities. Zo zijn oscarwinnaar Joaquin Phoenix, Paul McCartney en actrices Alicia Silverstone en Mayim Bialik ambassadeur van Veganuary, een Britse campagne die oproept om in januari een maand vegan te eten.