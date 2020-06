Vacaturemarkt krimpt nauwelijks meer, maar heeft 28% ingeleverd

Communicatie/ PR/ Journalistiek Financieel/ Accountancy Marketing ICT/Automatisering Callcenter/ klantenservice Administratief/ Secretarieel Personeel en organisatie/ HRM Agrarisch/ Visserij/ Tuinbouw Directie/(interim)-management Beleid en bestuur

47% van de banen in Nederland leent zich voor de 1,5 meter economie. 35% niet.Sinds de intelligente lockdown zijn er gemiddeld 28 procent minder vacatures geplaatst. Dit blijkt uit analyse op de Jobdigger data van alle vacatures in Nederland tot en met 7 juni 2020. De grootste klap aan de vraagkant van de arbeidsmarkt ligt daarin bij directe werkgevers (profit en non-profit) met een krimp van 37%, terwijl de krimp bij bemiddelaars kleiner is (-22%).De daling aan de vraagkant op de arbeidsmarkt was al ingezet voor de coronacrisis, waardoor de totale krimp sinds januari 2020 op -38% komt. Het huidige vacatureniveau is overigens nog steeds vergelijkbaar met dat van begin 2018. Afgelopen week waren er in Nederland ruim 36.342 nieuwe online vacatures, het op een na laagste niveau sinds begin maart 2020.De vraagkant van de arbeidsmarkt laat vooral een gelijkmatig niveau zien sinds de eerste weken van de crisis. Een stabilisatie die ook terug te zien is in de ABU-cijfers, het consumenten- en productenvertrouwen en in de teruglopende mobiliteit van de werkende beroepsbevolking. Daarmee blijven vraag en aanbod in balans en de krapte en schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt groot.Uit onderzoek van Intelligence Group onder 2.023 werkzame personen uit de Nederlandse beroepsbevolking blijkt dat bijna de helft (47%) van de mensen in Nederland werkt in een vakgebied dat zich goed leent voor de 1,5 meter economie. De top-10 vakgebieden die de minste beperkingen ondervinden van de restricties van de 1,5 meter zijn:35 procent van de werkende beroepsbevolking werkt in een vakgebieden dat zich niet of minder goed leent voor de 1,5 meter economie. De top-10 daarin zijn:Geert-Jan Waasdorp, Directeur Intelligence Group: “Werk en de arbeidsmarkt maken een grote transitie door, sinds de coronacrisis. Werkplekken en werkomgevingen zijn veranderd, manieren van werven en solliciteren veranderen en de arbeidsmarkt verliest haar dynamiek. Toch blijft er vooralsnog schaarste en is er voldoende actuele vraag naar arbeidspotentieel. De echte groei van de werkloosheid wordt op z’n vroegst pas na de zomervakantie verwacht, als de grote werkgevers reorganisatieplannen gaan uitvoeren.”