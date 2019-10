PERSBERICHT



Ouders: veilig bijbaantje belangrijker dan salaris



Domino’s Family Day moet zorgen wegnemen bij ouders



Gorinchem, 5 oktober 2019- Een kind met een bijbaantje? Dat wordt meestal toegejuicht door ouders. Wel wil driekwart van alle ouders inspraak in wat voor baantje het wordt. Een veilige werkomgeving is het belangrijkste criterium (52%), gevolgd door ‘leren samenwerken’ (46%) en ‘goed salaris’ (39%). Dat blijkt uit onderzoek* van Domino’s Pizza. 45% van de ouders zou graag een dag willen meelopen. Daarom organiseert Domino’s op 5 oktober de Domino’s Family Day.



De afgelopen jaren is het aantal maaltijdbezorgers explosief toegenomen. Alleen al bij Domino’s werken er 10.000 jongeren als pizzabakker en/of bezorger. Onder jongeren is maaltijden bezorgen een populair bijbaantje. Op een e-scooter of e-bike door je eigen regio rijden en veel contact met mensen die je een maaltijd bezorgt. Zo vertelt een bezorger: “Dit baantje is perfect te combineren met school. Ik kan mijn uren flexibel indelen en werk samen met mijn vrienden.”



Veilige werkomgeving



Echter, dit bijbaantje komt ook regelmatig negatief in het nieuws wanneer het gaat om verkeersveiligheid en overvallen. De maaltijdbezorger blijkt een makkelijk doelwit. Marcel van Elk, veiligheidscoördinator Domino’s Pizza Nederland: “We begrijpen heel goed dat sommige ouders terughoudend reageren wanneer hun kind vertelt dat hij/zij als bezorger wil gaan werken. Iedere ouder wenst een veilige werkomgeving voor zijn of haar kind. Het is aan ons om dat te creëren. Zo krijgen bezorgers extra verkeerslessen en hebben ze weinig geld op zak. Daarnaast is er extra aandacht tijdens de ‘donkere dagen’. Winkels hebben de mogelijkheid de contantknop op de website uit te schakelen. Op deze manier is het vanaf 20.00 uur niet mogelijk om contant aan de deur te betalen. Bezorgers hebben dan ook geen geld op zak.”



Domino’s werkt nauw samen met politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Veilig Verkeer Nederland (VVN) en gemeenten om de veiligheid van maaltijdbezorgers te verhogen. In de afgelopen jaren nam Domino’s al een tal van maatregelen. Bezorgers hebben maximaal €15,- aan wisselgeld bij zich. 18 winkels zijn volledig cashfree. Na een succesvolle test met bodycams in Rotterdam, worden er tiental bodycams beschikbaar gesteld in Amsterdam.



Een middag als bezorger



Ongeveer de helft van de ouders gaf in het onderzoek aan niet precies te weten wat de werktaken van hun kind zijn; 45% liet weten wel eens een dagje te willen meelopen met zijn of haar kind. Domino’s organiseert daarom op 5 oktober een Family Day. Ouders krijgen de kans een dagje mee te lopen op de werkdag van hun kind. Marcel: “We laten niet alleen aan de ouders zien wat het werken als maaltijdbezorger inhoudt, we laten het hen ook ervaren. De ouders gaan namelijk samenwerken met hun zoon of dochter. We leren de ouders hoe je als team samenwerkt om zo goed en snel mogelijk een pizza te bakken en die veilig te laten bezorgen.”



De Domino’s Family Day wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd om ouders meer te betrekken bij de (bij) baan van hun kind. Dat gebeurt bij 15 vestigingen, verspreid door het hele land.



*Het onderzoek werd in augustus 2019 in opdracht van Domino's Nederland representatief uitgevoerd door Kien Onderzoek onder 500 Nederlandse ouders met kinderen met een leeftijd van 15 t/m 17 jaar en een bijbaan.