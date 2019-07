LANGUAGE geselecteerd voor Nederlands Theater Festival

De voorstelling LANGUAGE van theatermaker Vanja Rukavina is geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival dat van 5 tot 15 september plaatsvindt in Amsterdam. De kaartverkoop is vandaag gestart. LANGUAGE, ook genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs 2019, is op donderdag 5 september te zien in het Amsterdamse Theater Bellevue. “Een intrigerende en verfrissende lecture-performance over taal, cultuur en identiteit”, oordeelt de jury.



Rukavina, die als kind uit Bosnië moest vluchten en in Nederland terechtkwam, weet als geen ander hoe het leren van een nieuwe taal is verweven met het leren kennen van een nieuwe cultuur. En hoe (beginnende) kennis van een nieuwe taal tot toenadering én misverstanden kan zorgen. “Te gek dat ik op het Nederlands Theater Festival mag staan met eigen werk”, zegt de acteur.



Volgens de jury verdient LANGUAGE een plek op het Nederlands Theater Festival. “De performance legt bloot dat je eigenlijk eerst elkaars cultuur en referentiekader moet leren kennen voordat je elkaars woorden kan interpreteren. In het Japans, Koreaans, Bosnisch, Nederlands en Engels spreekt Rukavina ons toe. Gebruikmakend van zijn eigen ervaringen en een voelbaar persoonlijke noodzaak laat Rukavina zien hoe we elkaar wel willen begrijpen, maar ook hoe dat soms buiten onze macht ligt.”



Hier gaat de voorstelling over

LANGUAGE, een coproductie van Het Nationale Theater is samenwerking met Stichting Zaal 4A, was eerder dit jaar te zien in een uitverkocht Zaal 3 in Den Haag. In de voorstelling staat ‘taal’ centraal. Hoe kunnen woorden of zelfs grammatica en denkpatronen onze visie op de wereld bepalen? Waarom is het onmogelijk om iets ‘echt’ te vertalen? En kunnen we taal loskoppelen van gevoel en ervaring?



Naast LANGUAGE zijn ook de voorstellingen Melk & Dadels, A Seat at the Table en Citizen K. geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival.



Prijswinnend acteur

Rukavina speelde in onder andere in de Netflix-achtige theaterthriller, The Nation (2018) bij Het Nationale Theater, waarvoor hij vorig jaar een Arlecchino, de meest indrukwekkende mannelijke bijdragende rol, won. Met zijn regie From Russia with Love (2013) won hij de prijs voor Beste Internationale Productie van het ITs festival. Eerder werd bekend dat zijn voorstelling LANGUAGE is genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs. Rukavina maakt kans op een bedrag van 45.000 euro dat aan deze prijs is verbonden. De winnaar wordt tijdens het Nederlands Theater Festival bekendgemaakt in september. Naast LANGUAGE schittert Rukavina in het nieuwe theaterseizoen ook in de marathonvoorstelling Trojan Wars van HNTjong.



Tourdata

LANGUAGE gaat vanaf 1 september tot 28 mei 2020 september in reprise en toert langs theaters in heel Nederland. In Den Haag is LANGUAGE van 1 t/m 4 september te zien in Zaal 3 en op 27 en 28 mei in Theater aan het Spui. Tijdens het Nederlands Theater Festival speelt Rukavina zijn voorstelling op donderdag 5 september om 12.30 en 20.30 uur in het Amsterdamse Theater Bellevue.



Wij zijn Het Nationale Theater

