Theatraal gezelschapsspel in Theater aan het Spui

THIS CAN’T HAPPEN is een theatervoorstelling én gezelschapsspel ineen. Op donderdag 11 januari strijkt Frascati Producties om 20.15 uur neer in Theater aan het Spui met een verbeeldingsexperiment van theatermaker Emke Idema.



Het publiek gaat samen met de acteur op het toneel ongegeneerd fantaseren in een theatraal spel. Met THIS CAN’T HAPPEN wil theatermaker Emke Idema ruimte maken voor het onwaarschijnlijke, fabuleuze, tergende, vrolijke, belachelijke, magische en onaangepaste. Samen met het publiek worden de grenzen opgezocht van het voorstelbare: voorbij wat waar is; voorbij wat waarschijnlijk is; voorbij wat politiek correct is. Welke alternatieve verhalen schuilen er achter de beelden uit ons collectieve geheugen? Kunnen we, behalve het dominante en gekende verhaal, nog andere werkelijkheden belichten? En wat doet dat met ons? In THIS CAN’T HAPPEN wordt de tijd genomen om onmogelijkheden in het leven nader te bekijken.



Succesnummer



Emke Idema maakte eerder onder andere Stranger (2012) en Rule (2014), die beiden enthousiast werden onthaald door publiek en pers: ‘Meesterlijk concept met riskante kantjes’, de Volkskrant over Stranger. ‘Een spel dat de grenzen aftast’, Theaterkrant over Rule.



Koop kaarten VOOR THIS CAN'T HAPPEN via www.hnt.nl.