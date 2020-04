WDP publiceert tussentijdse verklaring over de periode 1.1.20-31.3.20

De EPRA-winst over Q1 2020 bedraagt 38,1 miljoen euro, een stijging met 14% ten opzichte van Q1 2019. De EPRA-winst per aandeel bedraagt 0,22 euro, gestegen met 7% ten opzichte van Q1 2019.

In de loop van het eerste kwartaal van 2020 kon een pakket van circa 110 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden vastgelegd in het kader van het groeiplan 2019-23.

Met een robuuste balans met solide financiële ratio’s, een sterke liquiditeitspositie en een vastgoedportefeuille die cruciaal is voor de supply chain en die gekenmerkt wordt door een gediversifieerde en kwalitatieve klantenbasis, meent WDP goed gepositioneerd te zijn om de crisis ten gevolge van de Covid-19 pandemie te doorstaan.

Voor 2020 bevestigt WDP het beoogd brutodividend van 0,80 euro (uitbetaalbaar in 2021, een stijging met 8% jaar-op-jaar), op basis van een verwachte EPRA-winst per aandeel van 0,95-1,00 euro (met inbegrip van de ingeschatte impact van de Covid-19 crisis, voorheen 1,00 euro). Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige kennis en inschatting van de crisis.

De EPRA-winst 1 over Q1 2020 bedraagt 38,1 miljoen euro, met name een stijging met 14,0% in vergelijking met 2019 (33,4 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel 2 over Q1 2020 bedraagt 0,22 euro, een stijging met 6,7% tegenover 0,21 euro in 2019.

De EPRA-winst 1 over Q1 2020 bedraagt 38,1 miljoen euro, met name een stijging met 14,0% in vergelijking met 2019 (33,4 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel 2 over Q1 2020 bedraagt 0,22 euro, een stijging met 6,7% tegenover 0,21 euro in 2019. De bezettingsgraad 3 bedraagt 98,1% op 31 maart 2020, stabiel tegenover 98,1% per 31 december 2019. De gemiddelde looptijd (tot aan de eerste opzegmogelijkheid) van de huurcontracten van de WDP-portefeuille bedraagt 6,0 jaar (inclusief zonnepanelen).

De bezettingsgraad 3 bedraagt 98,1% op 31 maart 2020, stabiel tegenover 98,1% per 31 december 2019. De gemiddelde looptijd (tot aan de eerste opzegmogelijkheid) van de huurcontracten van de WDP-portefeuille bedraagt 6,0 jaar (inclusief zonnepanelen). Op 31 maart 2020 bedraagt de loan-to-value 4 44,5% en de schuldgraad (proportioneel) 46,4%, tegenover respectievelijk 45,0% en 46,7% per 31 december 2019. WDP beschikt over een sterke liquiditeitsbuffer van ruim 550 miljoen euro aan onbenutte kredietlijnen.

Op 31 maart 2020 bedraagt de loan-to-value 4 44,5% en de schuldgraad (proportioneel) 46,4%, tegenover respectievelijk 45,0% en 46,7% per 31 december 2019. WDP beschikt over een sterke liquiditeitsbuffer van ruim 550 miljoen euro aan onbenutte kredietlijnen. In het kader van het groeiplan 2019-23 kon gedurende het eerste kwartaal van 2020 een investeringsvolume van circa 110 miljoen euro worden geïdentificeerd, wat het totaal binnen het groeiplan op 650 miljoen euro brengt.

In het kader van het groeiplan 2019-23 kon gedurende het eerste kwartaal van 2020 een investeringsvolume van circa 110 miljoen euro worden geïdentificeerd, wat het totaal binnen het groeiplan op 650 miljoen euro brengt. Ten tijde van deze ongeziene Covid-19 crisis gaat de aandacht van WDP prioritair uit naar de gezondheid en de veiligheid van zijn medewerkers en al zijn partners. #TeamWDP is volledig operationeel via een digitale omgeving en moderne communicatietools en staat ter beschikking om zijn klanten bij te staan en samen met alle stakeholders door deze crisis te navigeren. WDP meent dat het goed gepositioneerd is qua balanssterkte, liquiditeit, portefeuille, klantenbasis en diversificatie om deze crisis en het daarmee gepaard gaande volatiele macro-economische en financieringsklimaat op te vangen.

Ten tijde van deze ongeziene Covid-19 crisis gaat de aandacht van WDP prioritair uit naar de gezondheid en de veiligheid van zijn medewerkers en al zijn partners. #TeamWDP is volledig operationeel via een digitale omgeving en moderne communicatietools en staat ter beschikking om zijn klanten bij te staan en samen met alle stakeholders door deze crisis te navigeren. WDP meent dat het goed gepositioneerd is qua balanssterkte, liquiditeit, portefeuille, klantenbasis en diversificatie om deze crisis en het daarmee gepaard gaande volatiele macro-economische en financieringsklimaat op te vangen. Voor 2020 verwacht WDP een EPRA-winst van 0,95-1,00 euro per aandeel (voorheen 1,00 euro, hoofdzakelijk gedreven door de verwachte vertraging in de oplevering van de projecten in uitvoering alsook een verwachte stijging in de voorziening voor dubieuze debiteuren). Op basis van deze vooruitzichten, wordt zoals initieel voorzien een dividend voor 2020 (uitbetaalbaar in 2021) vooropgesteld van 0,80 euro bruto per aandeel, een stijging van 8% ten opzichte van 2019. Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige kennis en inschatting van de crisis, weliswaar onderhevig aan de verdere duurtijd en evolutie van de Covid-19 pandemie en de aard en doeltreffendheid van de begeleidende overheidsmaatregelen.

Woensdag 22 april 2020Gereglementeerde informatieVoorwetenschap01.01.2020-31.03.2020-----------------------------------------------------------------------------------------In overeenstemming met de richtlijnen die door ESMA (European Securities and Market Authority) werden uitgevaardigd, worden de door WDP gehanteerde Alternative Performance Measures (APM) bij eerste vermelding in dit persbericht via voetnoot van hun definitie voorzien. Deze definitie zal ook steeds van een symbool () worden vergezeld, teneinde de lezer op een overzichtelijke wijze te informeren dat de definitie een APM betreft. In hoofdstukken 9 en 10 van dit persbericht wordt bovendien een reconciliatie van deze indicatoren gegeven.1 EPRA-winst: dit betreft het onderliggende resultaat van de kernactiviteiten en geeft aan in welke mate de huidige dividendbetalingen worden ondersteund door de winst. Dit resultaat wordt berekend als het nettoresultaat (IFRS) exclusief het resultaat op de portefeuille, de variaties in de reële waarde van financiële instrumenten en de afschrijving en waardevermindering voor zonnepanelen. Zie ook www.epra.com.2 De EPRA-winst per aandeel betreft de EPRA-winst op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen.3 De bezettingsgraad wordt berekend in functie van de huurwaarden voor de verhuurde gebouwen en de niet-verhuurde oppervlaktes en inclusief de inkomsten van de zonnepanelen. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden buiten beschouwing gelaten.4 De loan-to-value bekomt men vanuit de IFRS-rekeningen door de netto financiële schulden te delen door de som van de reële waarde van de vastgoedportefeuille, de reële waarde van de zonnepanelen en financiering aan en deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures.