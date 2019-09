SPIE selecteert Eqeep en Arvato Systems als Managed service provider

SPIE Nederland selecteert Eqeep Benelux en Arvato Systems als Managed Service Provider voor de IFS Product Suite



Tiel, 26 september 2019 - SPIE Nederland selecteert Eqeep Benelux BV en Arvato Systems voor de infrastructuur, het technisch- en functioneel beheer voor de IFS Product Suite. SPIE is de onafhankelijke Europese marktleider in multi-technische dienstverlening in de energie- en communicatiesector. De komende jaren maakt de dienstverlener gebruik van de operationele intelligentie van IFS, waarmee zij de procesefficiëntie wil verbeteren en haar marges wil vergroten. IFS Platinum Partner Eqeep Benelux ondersteunt SPIE Nederland als centrale IFS helpdesk, op het gebied van functioneel beheer en draagt als hoofdaannemer tevens zorg voor de infrastructuur van de IFS Product Suite. Arvato Systems levert en beheert de private cloud op basis van Microsoft Azure en verzorgt het technisch beheer van de IFS Product Suite.



SPIE Nederland maakte onlangs bekend dat zij, voor het versterken van haar leidende marktpositie, gekozen heeft voor de IFS Product Suite. Door de toenemende behoefte aan digitalisering voor toekomstige zakelijke uitdagingen, is SPIE Nederland een uitgebreid evaluatieproces gestart. Dit proces richtte zich op het identificeren van een bedrijfsplatform dat de bestaande, verouderde systemen kon vervangen en tegelijkertijd de efficiëntie van een groot aantal cruciale bedrijfsprocessen verbeterde. Uit een shortlist met oplossingen van een aantal van de grootste leveranciers ter wereld, koos SPIE Nederland voor de IFS Product Suite.



In de selectieprocedure voor een Managed Service Provider voor de IFS Product Suite zette SPIE Nederland in op een aantal belangrijke kenmerken. Zo moest de uiteindelijke MSP voor de infrastructuur en het technisch- en functioneel beheer van de IFS Product Suite flexibel en schaalbaar zijn en beschikken over een hoog kennis- en ervaringsniveau. Uiteindelijk viel de keuze op IFS Platinum Partner Eqeep Benelux en haar Europese partner Arvato Systems. Dit partnership draagt zorg voor een heldere focus op beide voor SPIE Nederland belangrijke gebieden.



De kennis en ervaring van Eqeep Benelux op het gebied van IFS in combinatie met de expertise van multi-cloud service provider Arvato Systems, helpen SPIE Nederland bij het bereiken van haar doelstellingen. Eqeep Benelux fungeert als centraal aanspreekpunt voor de totaaloplossing. "Voor het beheer van de operationele productieomgevingen waren wij op zoek naar een aanbieder met gedegen ervaring en kennis van de IFS-applicaties. Een aanbieder die méér kan bieden dan de traditionele rol van leverancier. In combinatie met de cloudoplossing en infrastructuur van Arvato Systems hebben we in Eqeep Benelux een partner gevonden voor een intensieve samenwerking, waarbij flexibiliteit en totale ontzorging voorop staan", zegt Elena Pileri, IT Director van SPIE Nederland.



De IFS Product Suite stelt organisaties in staat om geordend en efficiënt te werken. "Eqeep is verheugd om SPIE de komende jaren te mogen bedienen als Managed Service Provider (MSP)", laat Harm van Echteld, Chief Executive Officer van de Eqeep Group, weten. "Na de keuze van SPIE voor de IFS Product Suite, is SPIE via een selectieprocedure op zoek gegaan naar een MSP. Eqeep is een IFS Platinum Partner en heeft als hoofdaannemer in de aanbesteding geacteerd waarbij wij de Service Desk en Application Management Service (AMS) leveren. Middels onze samenwerking met Arvato Systems leveren wij de cloud-infrastructuur gebaseerd op Microsoft Azure, inclusief Technisch Applicatie Management. Door gebruik te maken van Eqeep Managed Services is de beschikbaarheid van de IFS Product Suite van SPIE gegarandeerd."



Volgens Peter Stemerdink, Key Account Executive bij Arvato Systems, kan SPIE door gebruik te maken van de public Azure cloud de komende jaren de groei van de IT-infrastructuur eenvoudig verwezenlijken. Arvato Systems levert naast de public cloud ook diverse zelf ontwikkelde Managed Services, waardoor SPIE nog meer efficiency en kwaliteitsvoordelen haalt uit de public cloud. “Onze intensieve samenwerking met Eqeep Benelux zorgt voor een geïntegreerd dienstenpakket op de IFS Product Suite en de onderliggende infrastructuur.”