Satellietbeelden onthullen gevangenissen in de hoofdstad van Tibet

ICT-rapport gebruikt satellietbeelden om gevangenissen in de hoofdstad van Tibet te onthullen



Aan de ene kant staat een luxe hotel met een piramide-achtig ontwerp en het woord “Paradijs” in de naam op de gevel. Aan de andere kant bevindt zich letterlijk een hel op aarde: een gevangenis waar Tibetaanse monniken, nonnen en leken worden gemarteld en seksueel misbruikt.



Het is de perfecte illustratie van China's dubbelzijdige inzet om enerzijds Lhasa, de oude hoofdstad van Tibet, om te vormen tot een toeristische droombestemming en anderzijds het Tibetaanse volk te vermorzelen door gebruik van nachtmerrieachtige politietactieken.



En het is slechts een van de vele alarmerende inzichten in het nieuwe rapport van International Campaign for Tibet: ‘China's Control State in Lhasa’.



Het vandaag gepubliceerde rapport maakt gebruik van satellietbeelden om te laten zien hoe Lhasa door China dramatisch wordt verbouwd tot een knooppunt van hyperbeveiliging, terwijl de Chinese overheid tegelijkertijd de exponentiële toeristische groei aanmoedigt.



“Chinese autoriteiten hebben een angstaanjagend en niet eerder tegengekomen systeem van totale bewaking en onderdrukking ontwikkeld, en tegelijkertijd verkopen ze Tibet actief als een in de wolken gelegen Shangri-La-achtige bestemming voor Chinese en internationale toeristen. Wat nodig is, is de publieke bewustwording en erkenning van de aanhoudende marteling en mishandeling van talloze Tibetanen", aldus ICT-directeur Tsering Jampa.



China blijft echter verhinderen dat functionarissen van de Verenigde Naties en buitenlandse regeringen toegang krijgen tot Tibet, onder meer om de omstandigheden in Tibetaanse politieke gevangenen te onderzoeken. De Reciprocal Access to Tibet Act, die op 25 september door het Huis van Afgevaardigden is aangenomen, kan helpen om deze situatie te veranderen. De volgende stap is goedkeuring van de wet door de Senaat in de V.S.



Gearresteerd voor vreedzaam protest en vervolgens gevangen gezet naast een luxe resort



Die noodzaak is duidelijk waarneembaar in het Gutsa Detentiecentrum, dat berucht is vanwege de gewelddadige ondervragingstechnieken. Gutsa dient als het eerste detentiecentrum voor duizenden Tibetanen, die door de jaren heen gevangen zijn gezet voor betrokkenheid bij vreedzaam protest of voor activiteiten als het vieren van de Dalai Lama's verjaardag.



Voormalige gevangenen in Gutsa maken melding van marteling door elektrische stokken – soms bijna tot aan de dood –, aanvallen door honden en elektrocutie terwijl ze naakt aan een plafond hangen. Een non zei dat de schokkendie ze kreeg toegediend zo sterk waren, dat ze door de kamer gesmeten werd.



Uit het rapport van ICT blijkt dat Gutsa naast InterContinental Lhasa Paradise ligt, een vijfsterrenhotel dat door de Britse keten geopend werd, wiens website prat gaat op de “betrokkenheid om verantwoordelijk ondernemen” van het bedrijf.



Gezien de hoogte van de piramidale structuur van het hotel, die ontworpen was om de sneeuwpieken van Tibet na te bootsen, is het goed denkbaar dat gasten daar zelfs bij Gutsa binnen kunnen kijken.



“Het contrast kon niet scherper zijn”, zegt Tsering Jampa, “een helse gevangenis, waarvan de herinnering alleen al Tibetanen doet huiveren om wat ze daar in de cellen hebben moeten doorstaan, naast een luxehotel met de naam ‘Paradijs op het Dak van de Wereld’. Er kan zeker geen meer ontnuchterend voorbeeld zijn van de prioriteiten van de Chinese regering in Tibet.”



Plannen om toerisme en beveiliging verder uit te breiden



Het InterContinental is niet het enige wereldmerk hotel in Lhasa. Anderen, waaronder Starwood St. Regis en de ‘Four Points’ van Sheraton, zijn daar ook aanwezig. Een recente Toerisme en Cultuur Expo in Lhasa onthulde plannen van China om het toerisme in de stad verder te laten groeien, terwijl de intense veiligheidsstaat die het leven van talloze Tibetanen heeft verwoest, in stand blijft.



“Gutsa en andere detentiecentra in Tibet, waar marteling tot de dagelijkse gang van zaken behoort, moeten worden gesloten”, zegt Tsering Jampa. “Zonder dat zullen de wonden van het Tibetaanse volk niet genezen.”



Lees hier het nieuwe rapport van ICT, “China's Control State in Lhasa.”