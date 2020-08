Brabant van Guus Meeuwis opnieuw de onbetwiste nummer 1 in de Top 900

"Hij is terug..." Die slogan slaat niet alleen op de terugkeer van de Top 900 op Omroep Brabant radio maar ook op de nummer 1 van de lijst: Guus Meeuwis. Zijn lied 'Brabant' voert namelijk opnieuw de lijst aan. De zoektocht naar de 900 mooiste liedjes uit 60 jaar popmuziek keert dit jaar na zes jaar afwezigheid weer terug op de radio en is vanaf aanstaande zaterdag een week lang te beluisteren op Omroep Brabant.



"We zien best veel verschuivingen in de lijst. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 2. Roller coaster van Danny Vera bewijst een klassieker van de toekomst te zijn", vertelt Maarten Kortlever, teamleider radio. "Gelukkig zijn er ook dingen bij het oude gebleven. Je krijgt al die klassiekers aangevuld met een flinke portie Brabants product. In de top 10 staan sowieso al vijf Brabantse artiesten!"



De afgelopen week heeft Brabant massaal gestemd en dat leidt tot een prachtige lijst met de beste liedjes aller tijden die vanaf zaterdag 29 augustus t/m vrijdag 4 september te horen is. In het weekend duurt de uitzending van 9.00 tot 18.00 uur en op werkdagen is de Top 900 er van 6.00 tot 19.00 uur. De presentatie is in handen van Koen Wijn, Hubert Mol, Jordy Graat, Eefke Boelhouwers, Maarten Kortlever en Ronny Balk. Kijk voor meer informatie op omroepbrabant.nl/top900



Hierbij de Top 10 van de Top 900:



-Guus Meeuwis - Brabant



-Danny Vera - Roller coaster



-Queen - Bohemian rhapsody



-Gerard van Maasakkers - Hee goade mee



-BZB - Echte vrienden



-Gerard van Maasakkers - Hier heur ik thuis



-Boudewijn de Groot - Avond



-Gerard van Maasakkers & JW Roy - As ge ooit



-Wim Sonneveld - Het dorp



-The Eagles - Hotel California