Zonnepanelen blijven ook in ‘anderhalvemetersamenleving’ gewild

Zes op de zeven installateurs van zonnepanelen merken dat er minder werk is. Dit komt vooral door leveringsproblemen en niet door een totale vraaguitval, zo blijkt uit een white paper van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse zon-pv-sector.



“Ook tijdens deze crisis blijft de aanschaf van zonnepanelen financieel interessant,” aldus Rolf Heynen, directeur van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. “Boven op de daken hebben installateurs geen fysiek contact met hun klanten. Zelfs in de anderhalvemetersamenleving kan de energietransitie dus gewoon doorgaan.”



De meest acute bedreiging voor de zonnesector vormt de haperende aanvoer van materialen, omdat driekwart van de zonnepanelen afkomstig is uit het al vroeg getroffen China. Uit voorzorg heeft 60% van de residentiële installateurs zelf extra voorraden aangelegd, maar zodra deze op zijn kunnen zij deze minder eenvoudig aanvullen. 21% van de fabrikanten en 15% van de groothandels in het onderzoek heeft op het moment zelfs helemaal geen voorraad meer.



“Voornamelijk vanwege de leveringsproblemen verwachten installateurs dat het dieptepunt van de markt tegen het einde van de lente ligt,” aldus Rolf Heynen. “Of het herstel dan echt weer inzet zal afhangen van welke overheidsmaatregelen er dan nog in stand zijn, en welke uitwerking deze hebben op de staat van de economie.”