Riedel neemt Healthy People over

Vruchtensappenproducent Riedel neemt voedingsmiddelenbedrijf Healthy People over. De overname van de marktleider in special juices en kokoswater volgt op de verzelfstandiging van Riedel in 2017 en de acquisitie van de portfolio gekoelde sappen van Hero Nederland in september 2019. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.



Groeistrategie



Healthy People, dat bekend staat om haar innovatieve sappen, zuivelproducten en snacks, is in 2006 door Arjanneke Teeuw en Joost de Bruijne opgericht om de positieve kracht van voedingsmiddelen onder de aandacht te brengen van consumenten. Zo introduceerde Healthy People in 2006 als eerste in Nederland superfruitsap van granaatappel. Bas Boswinkel, CEO van Riedel: "We zijn heel blij met de acquisitie van Healthy People. Niet alleen omdat dit een mooie uitbreiding van onze portfolio betekent, maar ook omdat we hiermee de unieke know-how van het merk in huis halen. Healthy People heeft de afgelopen jaren laten zien hoe je via productontwikkeling kan inspelen op een veranderende vraag van de markt. Dat sluit uitstekend aan op de manier waarop wij de ambitieuze groeistrategie van Riedel willen realiseren."



Zekerheid



Ook Arjanneke Teeuw, oprichter en een van de directeuren van Healthy People, is blij met de overname: "Healthy People wil consumenten laten ervaren dat gezonde voeding ook heel lekker kan zijn. De overname door Riedel betekent een versterking voor het merk. Hierdoor kunnen nog meer mensen kennis maken met onze producten, en dat is alleen maar mooi. Daarnaast betekent de overname door Riedel voor de langere termijn meer zekerheid voor Healthy People en haar medewerkers." Alle sappen, zuivelproducten en snacks van Healthy People gaan in februari 2020 over naar Riedel.



Buy-and-build-strategie



Boswinkel: “De overname van Healthy People is net als de acquisitie van gekoelde sappen van Hero een belangrijke stap voor Riedel. Het laat zien dat de buy-and-build-strategie, die we samen met Standard Investment hebben ontwikkeld, werkt. Toen Riedel in 2017 door Standard Investment werd overgenomen was er sprake van een enorme overcapaciteit, maar daar is bijna geen sprake meer van. Dankzij een ondernemende, toekomstgerichte instelling kunnen we snel belangrijke beslissingen nemen. Dat zien we terug in een significante versteviging van de positie van Riedel, niet alleen dankzij de overnames zoals deze, maar ook door de verdere ontwikkeling van onze eigen merkenportfolio.”



Over Riedel



Riedel is in 1879 opgericht als producent van vruchtensappen. Met merken als Appelsientje, CoolBest, DubbelFrisss, DubbelDrank, Van de Boom, Taksi, Extran en Hero FruitOntbijt is het bedrijf in het laatste kwart van de vorige eeuw uitgegroeid tot marktleider in houdbare en gekoelde vruchtensappen en vruchtendranken. Riedel is in 2017 door investeringsmaatschappij Standard Investment overgenomen van Friesland Campina. Het bedrijf is gevestigd in Ede en produceerde in 2019 met 200 medewerkers ongeveer 185 miljoen liter sappen en realiseerde een consumenten-omzet van circa 190 miljoen euro. Zie ook: www.riedel.nl



Over Healthy People



Healthy People is in 2006 door Arjanneke Teeuw en Joost de Bruijne opgericht om de positieve kracht van voedingsmiddelen onder de aandacht te brengen van consumenten. Healthy People introduceerde in 2006 als eerste in Nederland superfruitsap van granaatappel en staat bekend om de innovatieve juices, zuivelproducten en snacks die het bedrijf heeft ontwikkeld en op de markt heeft gebracht. De consumentenwaarde van Healthy People bedraagt circa 11 miljoen euro. Zie ook www.healthypeople.nl



Over Standard Investment



Het Amsterdamse Standard Investment is een op het Nederlandse en Belgische midden- en kleinbedrijf gerichte investeringsmaatschappij. Het in 2004 opgerichte bedrijf gelooft in een directe betrokkenheid bij de bedrijven waarin zij participeert. Standard Investment heeft onder meer deelnemingen in Riedel, Synres, Dierenartsengroep Nederland, Aweta, Flatfield en Burger King Nederland. Standard Investment beheert met een team van 18 professionals een portefeuille van 18 bedrijven met in totaal ruim 3.000 medewerkers en een omzet van 500 miljoen euro. Zie ook: www.standard.nl