Jumbo start verkoop van nieuwe gezonde biologische smoothies

Amsterdam, 26 november 2018 - Met behulp van de Amsterdamse start-up distributeur BioCountry BV gaan de gezonde, biologische groente en fruit smoothies van het merk BePlus in de verkoop bij vrijwel alle Jumbo Supermarkten in Nederland vanaf 12 november.



Jumbo is hiermee de eerste Nederlandse supermarkt waar de smoothies landelijk in de schappen komen te liggen. De gezonde smoothies, geproduceerd in het zonnige Spanje, zijn behalve biologisch ook glutenvrij, lactose vrij, zonder toegevoegde suikers, zonder kleur- en smaakstoffen en zonder conserveringsmiddelen. Dankzij de handige drink-pouches zijn de smoothies lang houdbaar buiten de koeling waardoor het gebruik uitermate geschikt is voor de schooltas, sporters, treinreizigers, fietsers, wandelaars, automobilisten of wie dan ook.



Met “superfood” ingrediënten als guarana, ginseng, chlorella vulgaris, citroen verbena, quinoa, matcha groene thee, broccoli, spinazie, bietjes ed. speelt de producent in op de behoefte van de bewuste, actieve consument die steeds meer op zoek is naar gezonde alternatieven in een handige verpakking, zonder daar te veel voor te betalen. De smoothies zijn beschikbaar in vier verschillende smaken, te weten: “Antioxidant”, “Detox”, “Relaxation” en “Energiser”.



BioCountry BV bestaat inmiddels een jaar in haar huidige set-up. Het Amsterdamse bedrijf is een distributeur van met name Spaanse biologische producten voor groot en klein. De doelstelling van BioCountry is om de consument ervan te overtuigen dat gezond ook lekker en betaalbaar kan zijn. Het bedrijf doet ook mee met “ondernemers voor een gezond Amsterdam” met als doelstelling obesitas bij met name kinderen (uit minder koopkrachtige huishoudens) terug te dringen. Onder andere door dit initiatief levert BioCountry ook gezonde knijpfruitjes voor de lunchpakketten in het ‘Science Museum Nemo’.