‘Echt ontspannen’ in aangepast vakantiehuis van Ronald McDonald Kinderfonds

--- onder embargo tot 28 september ---



Vier op de vijf ouders van een kind met een beperking geeft aan: was ik maar eerder naar een vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds gegaan. In de drie vakantiehuizen van het Kinderfonds voelen ouders zich welkom, vinden ze ontspanning voor het hele gezin en voelen ze zich op hun gemak. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek naar de vakantiehuizen door onderzoeksinstituut ARGO.



“We vonden het fijn om nu eens niet bekeken te worden.”



Een overweldigende 94% van de 152 ondervraagde ouders geeft aan dat het hele gezin, ook het zorgintensieve kind, zichzelf kan zijn in een vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds. Nog eens 90% benoemt dat de vakantiehuizen staan voor een echt vakantiegevoel, en ‘er even helemaal uit zijn’. Je hoeft je er niet te excuseren voor je zorgintensieve kind (89%), en voor de zorgintensieve kinderen en broertjes en zusjes is er genoeg te doen (86%). “Niemand kijkt raar op van mijn zoon, als hij ineens heel hard schreeuwt,” stelt een ouder. “En de broertjes en zusjes begrijpen elkaar, waardoor er vriendschappen ontstaan.”



"Een zachte landing”



Bijna unaniem stellen de ondervraagde ouders dat ze zich echt welkom voelen in de vakantiehuizen (98%). De aangepaste vakantieappartementen in Beetsterzwaag, Arnhem en Valkburg a/d Geul zijn drempelvrij en voorzien van alle benodigde faciliteiten zoals een hoog-laag-bed en vaste plafond-tilliften. 96% van de ouders geeft aan dat de appartementen daardoor voorzien zijn van alle gemakken voor hun zorgintensieve kind. Nog eens 90% doet energie op in het vakantiehuis, en 88,3% van de ouders ervaart de vakantie zelf ook echt als ontspannen. “De verzorging van mijn kind is intensief. Uitrusten is er nooit bij. Maar in het vakantiehuis zijn alle voorzieningen en vind ik gezelligheid, dus tank ik toch echt bij,” zegt een ouder.



Trots op onderzoeksresultaten



Renate Westerlaken-Loos, directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds, is trots op de resultaten. “Ons sterke netwerk van vrijwilligers, sponsors en donateurs zet zich het hele jaar door in om gezinnen met een zorgintensief kind een ontspannen vakantie te bieden. In dit onderzoek zien we bevestigd dat gezinnen in de vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds echt tot rust komen en opladen. Het is fantastisch dat we zo gezinnen dicht bij elkaar brengen.”



Onderzoeksbureau ARGO, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft dit jaar opnieuw de impact van Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen op ouders, zorgprofessionals en kinderen in beeld gebracht. In totaal hebben 1.883 ouders, 28 kinderen en 327 zorgprofessionals meegedaan met het onderzoek.