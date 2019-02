Conxillium en SIM bundelen krachten voor een nog klantvriendelijkere en betrouwbaardere lokale overheid!



De lokale overheid staat de komende jaren voor een aanzienlijke uitdaging om verder te digitaliseren. Hiervoor zijn leveranciers nodig die zich volledig focussen op het vakgebied binnen de gemeente, waterschap, provincie, etc. Die focus op expertise levert waarde en efficiency op voor de lokale overheden door applicaties die doen wat de ambtenaar verwacht en nodig heeft. Met als uitkomst een betere dienstverlening voor de burger.



Een groep met meer dan 160 jaar ervaring in de lokale overheid



Om nog meer impact te kunnen maken bij deze uitdaging, hebben Conxillium en SIM de handen ineen geslagen en wordt SIM toegevoegd aan de structuur van Conxillium. Dit betekent dat SIM, net als de overige bedrijven in de groep, als bedrijf en merk zelfstandig blijft opereren, met de vertrouwde dienstverlening naar haar klanten.



De Conxillium groep omvat bekende bedrijven zoals BeheerVisie, DataQuint, GeoTax, I-Real, JCC Software, Pharox, Procura en nu dus ook SIM. Zij delen “best practices” met elkaar en profiteren van de specialistische functies die overkoepelend zijn geregeld zoals security, finance, HR, etc. Hierdoor kan elk bedrijf zich focussen op haar kerntaak, het ondersteunen van haar klanten bij het bouwen aan een nog klantvriendelijkere en betrouwbaardere overheid. De expertise van alle bedrijven is de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd, totaal omvat de groep meer dan 160 jaar ervaring in de lokale overheid.



Door de samenwerking treedt Frank de Goede toe tot de directie van Conxillium in de functie van CEO en wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Gerton Lusink zal zich gaan richten op de meerjaren strategie en Daniël Tuit blijft de CFO van de organisatie. De onderneming krijgt door de bundeling een omvang van meer dan 250 medewerkers met specialistische kennis voor de lokale overheid.



Conxillium in de top 3 van softwareleveranciers binnen de lokale overheid



Conxillium is in Nederland actief voor o.a. gemeenten, waterschappen, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van sociale diensten, belasting en de omgeving. In de nieuwe combinatie komt het daardoor in de top 3 van grootste softwareleveranciers voor de lokale overheid. Daarnaast is de onderneming ook actief op de Belgische markt met meer dan 100 Belgische overheden als klant.



Gerton Lusink over de samenwerking: “Het applicatielandschap van de lokale overheid is een complexe omgeving. Het is een aanzienlijke uitdaging voor ambtenaren om de juiste keuzes te maken en de materie goed te doorgronden. Dit terwijl men juist meer wil en kan digitaliseren. Voor het goed uitvoeren van de taken van de lokale overheid is het daarom van belang dat leveranciers goed samenwerken, zorgen dat data beschikbaar zijn in verschillende applicaties en het eigen belang niet voorop wordt gesteld. Juist deze thema’s staan voor ons centraal in de komende jaren.”