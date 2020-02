Hoorne Vastgoed verkoopt Winkelcentrum Middenhoven

Vastgoedontwikkelaar en belegger Hoorne Vastgoed heeft het onlangs volledig vernieuwde Winkelcentrum Middenhoven, inclusief de bovengelegen woningen, verkocht aan een private belegger. Het winkelcentrum en de woningen in Amstelveen zijn per 18 februari 2020 overgedragen aan de nieuwe eigenaar.



Hoorne Vastgoed heeft het uit de jaren 90 stammende winkelcentrum in 2017 op hoogwaardig niveau gerenoveerd en gerevitaliseerd. Tijdens de vernieuwing zijn de entrees en de passage vernieuwd en kreeg de buitenschil van het gebouw nieuw metselwerk. In het winkelcentrum is een filiaal van Action toegevoegd (1000 m²), zijn de bestaande Albert Heijn en Kruidvat vergroot en is een aantal detaillisten als de slager verplaatst naar een nieuwe winkelruimte. Ook zijn er enkele nieuwe lokale bedrijven als een kapper toegevoegd aan het winkelaanbod.



In de laatste fase van de grootschalige renovatie is de kantoorruimte boven de winkels omgebouwd tot 16 huurappartementen. De woningen zijn reeds opgeleverd en de eerste bewoners zijn ingetrokken in de woningen. Daarmee is de laatste fase van de renovatie afgerond en is Winkelcentrum Middenhoven weer toekomstbestendig en qua look-and-feel passend bij deze tijd.