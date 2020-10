Statiegeldactie levert ruim 35.000 euro op voor onderzoek naar spierziekten

Supermarktketen Dirk van den Broek heeft van 23 augustus tot en met 3 oktober een statiegeldactie georganiseerd voor het Prinses Beatrix Spierfonds. De actie heeft € 35.701,05 opgeleverd. Dit geld komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.



Het gezicht van deze landelijke statiegeldactie is de 7-jarige Pim. Hij heeft juveniele dermatomyositis (JDM), een zeldzame spierziekte die de huid en spieren aantast.



De vader van Pim vertelt: “Pim heeft over zijn hele lichaam ontstekingen. Daardoor heeft zijn huid een rode gloed, ook in zijn gezicht. Hij probeert alles zo gewoon mogelijk te doen, maar hij kan minder goed bewegen en is snel moe. Hij gebruikt regelmatig een rolstoel, vooral om zijn kleine beetje energie goed over de dag te verdelen. We zijn blij dat Dirk van den Broek aandacht geeft aan de strijd tegen spierziekten. En we zijn vereerd dat Pim dit jaar het gezicht is van deze landelijke actie!”



Finke Holsteijn, Senior Fondsenwerver bij het Prinses Beatrix Spierfonds, nam de cheque in ontvangst uit handen van Martijn Sleven, HR manager Dirk: “We zijn ontzettend blij met de opbrengst van deze geweldige statiegeldactie. Het is fijn om te merken dat zoveel klanten van Dirk ons een warm hart toedragen en de strijd tegen spierziekten steunen. Dank aan alle mensen die hun statiegeldbonnetje hebben gedoneerd!”



Spierziekten



Er zijn wel 600 verschillende spierziekten. Ze zijn vaak erfelijk, soms dodelijk, en allemaal werken ze verlammend op de spieren. Je spieren heb je nodig voor alles: van lachen, lopen, drinken en plassen, tot zitten en ademen. Een ziekte die de spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee ook het hele leven van een persoon aan.



Over het Prinses Beatrix Spierfonds



Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten. Door samen te werken, en te financieren, stimuleren we het wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling voor de 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. Het geld hiervoor brengen we bijeen met hulp van duizenden mensen. Mensen die van dichtbij weten wat de vernietigende impact van een spierziekte is, en vele, vele anderen die ieder op hun eigen manier kracht maken tegen spierziekten. Door te geven, te collecteren, te delen en in actie te komen.



Over Dirk



Het familiebedrijf Dirk van den Broek omvat 123 winkels met een kwaliteitsdiscountformule. De winkels zijn gevestigd in Noord- en Zuid Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel, Friesland, en Zeeland. Kijk voor meer informatie op www.dirk.nl



De supermarktketen is sinds 1 januari 2009 onderdeel van Detailresult Groep NV. Detailresult Groep NV heeft behalve diverse supermarktformules ook eigen productiebedrijven, diverse distributiecentra, verscentrales en transport. Tot slot zijn er aan het bedrijf gelieerde tuincentra en slijterijen. Kijk voor informatie op detailresult.nl