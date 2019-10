'Mee op missie' in het Mariniersmuseum Rotterdam vanaf 12 oktober

Het Mariniersmuseum daagt bezoekers uit! Ga mee op missie en ervaar hoe het is om een echte marinier te zijn. Wie durft de uitdaging aan? Vanaf 12 oktober vervaagt de grens tussen tentoonstelling en escaperoom in de stoere experience Mariniers op Missie (adviesleeftijd 8+). Stap in de schoenen van de marinier en ervaar zelf wat mariniers doorstaan als zij wereldwijd worden uitgezonden.



Experience



In de experience vormen bezoekers een team (2-6 mensen) en kiezen één van drie missies uit om te volbrengen. Ieder teamlid krijgt een rang en heeft een eigen bijbehorende taak te verrichten. Voordat de missie begint moet er een keuze gemaakt worden uit geschikte kleding en uitrusting. Zodra de bezoeker het missiegebied instapt ervaart hij via geavanceerde audiotechniek de wereld van de mariniers. Spannende projecties, realistische scenario’s en een complete audiobeleving maken van deze experience een echte 4d beleving.



Elk van de drie missies biedt de bezoeker een geheel eigen ervaring en laat de verschillende werkgebieden van de mariniers zien. De bezoeker leert al doende welke kennis en vaardigheden een marinier inzet tijdens zijn dagelijks werk. Er zijn drie missies om uit te kiezen: een reddingsmissie in een bosrijke omgeving, een verkenningsmissie in de extreme kou van de poolcirkel en bij de derde missie draait het om de bevrijding van een gekaapt schip voor de kust.



De interactieve opstelling Mariniers op Missie is vanaf 12 oktober te bezoeken en is voor zowel volwassenen als kinderen (adviesleeftijd 8+) leerzaam en uitdagend.



Quote van directeur Frédérique van Steekelenburg: “Deze experience is uniek voor een museum. In kleine groepen creëren ze hun eigen bezoekerservaring en worden ze op het einde als groep beoordeeld op hun teamwerk. Bezoekers gebruiken bij de opdrachten de voorwerpen die we gekregen hebben van de mariniers van de Van Ghentkazerne in Rotterdam en de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Hierdoor stappen ze voor even echt in de schoenen van de mariniers en dat is precies de ervaring die we willen meegeven”.



Openingsweekend



Tijdens het openingsweekend op zaterdag 12 en zondag 13 oktober is Mariniers op Missie voor het eerst te bezoeken. Dit feestelijk weekend wordt extra bijzonder door de komst van een schip aan de kade in de Wijnhaven pal voor het museum, de Hr.Ms. Mahu. Deze ondiepwater mijnenveger van de van Straelenklasse heeft onder de naam “Hr.Ms. Houtepen” tientallen jaren aan de kade voor het Mariniersmuseum gelegen. Een bekend gezicht dus voor veel Rotterdammers. Bezoekers kunnen het schip het hele weekend gratis bezoeken. Ook kan er een gratis workshop “paracord armband” knopen gevolgd worden en biedt het museum alle bezoekers gratis koffie, thee, limonade met iets lekkers aan.



Naast de nieuwe experience Mariniers op Missie organiseert het Mariniersmuseum de hele herfstvakantie allerlei extra activiteiten in het museum. Check www.mariniersmuseum.nl voor meer informatie en openingstijden.