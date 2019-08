‘Klim naar het licht’ in Haarlem verwelkomt 50.000ste bezoeker

De organisatie van de toren- en gewelventocht ‘Klim naar het licht’ in de KoepelKathedraal van Haarlem verwelkomde woensdag de 50.000ste bezoeker. Het was Sara van Schagen die door voorzitter Wim Eggenkamp van Stichting Kathedrale Basiliek in de bloemetjes werd gezet. Vanwege de onverwacht massale toeloop is ‘Klim naar het Licht’ verlengd tot en met 30 september. Bij de start in mei droomde de stichting van maximaal 50.000 bezoekers gedurende het project. Dat aantal is met nog anderhalve maand te gaan nu al gehaald. Hoogtepunt van ‘Klim naar het licht’ is de tijdelijke loopbrug op bijna zestig meter hoogte tussen de twee torens van de kerk. De opbrengst van het evenement wordt vooral gebruikt voor het in stand houden van de kathedraal.



Sara van Schagen woont in Duitsland en kwam met haar partner Sijmen, dochter Valentina en zoon Thomas naar de KoepelKathedraal in Haarlem. Ze kocht haar kaartje online en dat bleek nummer 50.000 te zijn. Volgens stichtingsvoorzitter Wim Eggenkamp blijft ‘Klim naar het Licht’ verrassend veel bezoekers trekken: ‘We hebben geen idee op hoeveel de teller eind september bij de afronding van het project zal staan. In elk geval op een aantal dat we een paar maanden geleden nauwelijks voor mogelijk hielden. Ons plan om de KoepelKathedraal bij een breed publiek als een uitzonderlijk mooi en waardevol monument vol oude en moderne cultuur te profileren is nu al geweldig goed gelukt.’



De toren- en gewelventocht leidt naar de binnengalerij in de koepel, de zolders en klokken in de torens. Onderweg kunnen bezoekers op adem komen in een rustruimte met zitzakken en ontspannende muziek. Er worden ook audiovisuele presentaties over de architectuur en de kunstschatten van de kerk getoond. De ‘Klim naar het licht’ kan zowel individueel als in groepsverband worden gemaakt. Vanwege de massale toeloop wordt groepen geadviseerd om vooraf via de website kaartjes te kopen. Toegangskaarten kunnen online besteld worden via www.klimnaarhetlicht.nl en kosten 8,50 euro voor volwassenen (10 euro aan de kassa), voor kinderen tot en met 12 jaar 4 euro en 1 euro voor kinderen tot 6 jaar. Online komt daar 1,50 administratiekosten bij per bestelling.



De door architect Jos Cuypers ontworpen en tussen 1895 en1930 gebouwde kathedrale basiliek aan de Leidsevaart in Haarlem wordt vaak omschreven als een verborgen (kunst)schat. Mede omdat aan het interieur is meegewerkt door een groot aantal vooraanstaande kunstenaars onder wie beeldhouwer Mari Andriessen en de schilders Jan Toorop en Han Bijvoet. Ook van eigentijdse kunstenaars als Jan Dibbets (glas- in loodramen middenschip), Marc Mulders (glaspanelen in de doopkapel) en Gijs Frieling (glasmozaïek in de kooromgang bij de sacramentskapel) is werk te zien. De KoepelKathedraal staat met de Sagrada Familia, de Sacré-Coeur, de Westminster Cathedral en de Basiliek van Koekelberg in de top vijf van belangrijkste kerken in de wereld gebouwd tussen 1850 en 1950. De kathedraal is na de Sint Jan in Den Bosch de grootste katholieke kerk van Nederland en bevat bouwstijlen als neogotisch, neoromaans, Jugendstil en stijlelementen van de Amsterdamse School en Berlage.