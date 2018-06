Honderden mensen blind in actie voor oogonderzoek

Verspreid over het hele land namen vandaag honderden mensen deel aan de actie Blind voor 1 dag. Deelnemers gingen een persoonlijke uitdaging aan terwijl ze een simulatiebril droegen om te ervaren hoe het is om slechtziend of blind te zijn. Doel van de Oogfonds-actie is meer begrip creëren voor mensen met een visuele beperking en geld ophalen voor onderzoek naar oogziektes. De voorlopige opbrengst is 45.000 euro.



Oogfonds-ambassadeur Ronald Giphart en directeur Edith Mulder gaven het startschot van Blind voor 1 dag door met een simulatiebril op een kanotocht te maken door Utrecht. Gedurende de dag werden door het hele land acties gedaan door particulieren, gemeentes, zorginstellingen, scholen en bedrijven.



Naast meer dan honderd particuliere acties deden dertig teams mee en werden acht evenementen georganiseerd. Zo doneerde Specsavers een week lang één euro per verkochte bril, verlootte kunstenares Andrea Bardoul een kunstwerk, organiseerde de Smulhoeve in Den Haag een blind diner en kreeg Microsoft Nederland een blinde rondleiding door het Rijksmuseum.



Edith Mulder, directeur van het Oogfonds, deed zelf ook mee aan de actie: “Ik heb tien uur ervaren hoe het is om een vlek middenin je zicht te hebben. Het was een heftige en vermoeiende ervaring. Ik was heel opgelucht toen ik de simulatiebril af mocht zetten, maar realiseerde me daardoor extra dat mensen met een visuele beperking dat nooit kunnen. Respect voor de obstakels die zij iedere dag overwinnen.”



Over Blind voor 1 dag



Steeds meer Nederlanders worden slechtziend of blind. Deze stijging wordt veroorzaakt door de vergrijzing en de toename van diabetes en hoge bijziendheid, welke het risico op een oogziekte verhogen. Met de actie Blind voor 1 dag zet het Oogfonds toegankelijkheid op de maatschappelijke agenda en zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek. Dit doen zij samen met ambassadeurs Ronald Giphart, Chantal Janzen, Rick Brandsteder, Charly Luske en Anky van Grunsven. De actie steunen met een donatie kan nog steeds op http://www.blindvoor1dag.nl.