Hulp voor de 1, 2 miljoen appartementseigenaren



VvE Belang, belangenorganisatie voor de appartementseigenaar en de VvE, organiseert een uniek digitaal evenement: de Landelijke Week van de VvE. Dit gratis evenement wordt gehouden van maandag 25 tot en met vrijdag 29 januari 2021. Deelname is gratis voor alle belangstellenden. Juist in deze corona-crisis is informatie voor VvE’s van het grootste belang, want zowel de bestuurders als de adviseurs zijn terughoudend als het gaat om bezoek op locatie.



Het programma bestaat uit een mix van opgenomen presentaties en live gesprekken met tal van beleidsmakers. Elke dag wordt geopend door een bekende Nederlander. Minister Kajsa Ollongren bijt op maandag 25 januari het spits af.



Deelnemers kunnen vervolgens de hele dag hun licht opsteken bij rondetafelgesprekken en presentaties over actuele onderwerpen, zoals verduurzaming, energiebesparing, bouwkundige en juridische zaken en het wetsvoorstel dat onlangs is gepresenteerd. Dit wetsvoorstel moet het voor VvE’s aanzienlijk eenvoudiger maken om hun complexen goed en effectief te besturen en beheren.



In plaats van informatiebijeenkomsten



Het digitale evenement komt in de plaats van de jaarlijkse informatiebijeenkomsten van VvE Belang. Die trekken elk jaar 7.000 à 8.000 bezoekers, die hun licht kunnen opsteken bij tientallen standhouders. Op die manier worden zij geholpen bij het bestuur, beheer en onderhoud van hun appartementencomplexen. Dat is belangrijk, want VvE-bestuurders zijn veelal leken die vastgoed beheren dat miljoenen euro’s waard is.



Omdat bezoek op locatie door de coronapandemie lastig is, is de digitale week dé mogelijkheid om alsnog in gesprek te komen met vertegenwoordigers van onderhouds- en andere bedrijven.



Voor alle appartementseigenaars



Niet alleen VvE-bestuurders zijn welkom om deel te nemen aan de eerste Landelijke Week van de VvE. Alle eigenaars en andere belangstellenden zijn van harte welkom tijdens dit virtuele evenement.



Na aanmelding bij VvE Belang ontvangen zij een code waarmee zij de hele week kunnen deelnemen aan de digitale activiteiten.