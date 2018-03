Zonne-energie marktleider behaalt mijlpaal: 1 miljoen zonnepanelen

Weesp, 14 maart 2018 - Zonnepanelen groothandel Solarclarity uit Weesp is het eerste Nederlandse bedrijf dat de mijlpaal bereikt van 1 miljoen uitgeleverde zonnepanelen. In de Nederlandse markt liggen in totaal inmiddels zo’n 11,2 miljoen zonnepanelen. Goed voor de stroombehoefte van meer dan 540 duizend huishoudens.



Solarclarity is actief in de branche sinds 2009. Chief Executive Office Peter Desmet: “in 2009 leek 1 miljoen zonnepanelen bijna een onhaalbaar aantal. De laatste jaren tikt de teller echter steeds sneller, het tweede miljoen verwachten we dan ook al vóór 2020 te gaan behalen. Zeker nu Nederland van het gas af wil, stappen meer en meer Nederlanders over op duurzame energieoplossingen”.



De afgelopen jaren hebben we de markt sterk zien veranderen. In 2009 was het nog een echte pioniersmarkt. Zonnepanelen werden nog nauwelijks serieus genomen, noch door de politiek, noch door de gevestigde energiepartijen. Inmiddels is dat wel anders. Het is een marktsegment met een miljarden omzet en tienduizend werknemers. De tijd dat uitsluitend groene idealisten er mee bezig waren is al lang voorbij. Energiebedrijven, maar ook banken en beleidsmakers, allemaal zijn ze inmiddels wel overtuigd van de potentie van zonne-energie.



De groei heeft ook altijd alle analisten verbaasd. Gemiddeld groeide de Nederlandse markt de afgelopen 5 jaar telkens met meer dan 30%. De grootste aanjager was niet zozeer de stijging in efficiëntie, de vermogens van de panelen zijn sinds 2009 met zo’n 30% gestegen van gemiddeld 223 Wattpiek per paneel toen, naar 291 Wattpiek nu. De grootste aanjager was de prijsdaling, van 2009 tot nu daalden de prijzen per Wattpiek met maar liefst 73%!



“Zonne-energie is razendsnel “gewoon” geworden. De grootste uitdaging voor de sector is dan ook om in te zien dat we een mainstream branche zijn geworden, en geen pioniers meer. Het zal de komende jaren eerder uitzonderlijk worden dat een huis geen zonne-energie opwekt dan wel. De volgende uitdaging wordt dan hoe optimaal gebruik te maken van al deze decentraal opgewekte energie. Wij zien daarbij enorme mogelijkheden voor batterijtechnologie.”



Over Solarclarity:



Solarclarity is zonne-energie specialist, een full service groothandel met een sterke online focus. Daarnaast innoveert Solarclarity op het gebied van energie management, batterijtechnologie en financiering van zonnestroom projecten. Het bedrijf won in 2013 een FD Gazelle award van het Financieel dagblad, en is al drie jaar op rij beloond met de Top Brand PV Europe Award van EuPD Research. CEO Peter Desmet, is eveneens bestuurslid van Holland Solar, de Nederlandse branche organisatie voor zonne-energie.