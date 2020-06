Zakelijke Evenementenbranche blij met schrappen maximaal aantal gasten

Zakelijke Evenementenbranche blij met schrappen maximaal aantal bezoekers – nog wel vraagtekens bij financiële consequenties



De Nederlandse evenementenbranche is tevreden met het schrappen van het maximum aantal bezoekers bij het organiseren van zakelijke bijeenkomsten. Dat laat het EventPlatform Nederland na de persconferentie van woensdag 24 juni weten. In deze persconferentie heeft de regering laten weten dat het maximum van 100 bezoekers niet zal worden gehandhaafd per 1 juli, zolang de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen. Het EventPlatform zet wel vraagtekens bij de financiële consequenties van het handhaven van de anderhalve meter.



“Uiteraard zijn we blij dat onze sector weer grotere evenementen kan organiseren,” laat eventprofessional Riemer Rijpkema weten namens EventPlatform Nederland. “Maar het schrappen van deze maatregel is nog lang niet voldoende voor onze sector om weer rendabel evenementen te organiseren. Deze verruiming biedt in ieder geval meer perspectief dan verwacht.”



Momenteel is het EventPlatform Nederland samen met de Alliantie van evenementenbouwers in constructief overleg met een staatssecretaris en meerdere ministers. “We hebben goede hoop op eventuele aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld een steunfonds,” aldus Rijpkema.



Bij het EventPlatform Nederland zijn o.a. verengingen van locaties, organisatiebureaus, beurs en congresorganisatoren, cateraars, eventprofessionals en verhuurbedrijven aangesloten.