17 jarige CEO stelt 1200 onderwijsvideo’s beschikbaar voor VO en MBO

Rotterdam, 22 april 2020 - Online huiswerkbegeleider Snapput biedt, zo lang de scholen voor het voortgezet en middelbare onderwijs nog gesloten zijn, alle uitlegvideo’s gratis aan om leerlingen, docenten en ouders door de coronatijd te helpen. Zo’n 10.000 leerlingen maken hier inmiddels gebruik van.



Terwijl Nederland deze week in spanning afwacht of de scholen voor het voortgezet en middelbaar onderwijs wel of niet gesloten blijven, stelt Kennisplatform Snapput alle 1.200 onderwijsvideo’s gratis beschikbaar via hun website. Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijgen aan de hand van filmpjes van gemiddeld vier minuten per onderwerp online ondersteuning bij het maken van hun huiswerk. Ook kunnen ze online toetsen maken. De video’s, die een breed vakkenpakket bestrijken, zijn gemaakt door ervaren docenten en sluiten aan op de gebruikte lesmethoden.



Volgens Stein Bongers, de 17-jarige CEO van Snapput, zijn de uitlegvideo’s de manier om leerlingen in deze tijd letterlijk bij de les te houden. “Extra uitleg gemaakt door ervaren docenten op een creatieve visuele manier is belangrijk in deze tijd om leerlingen geen achterstand te laten oplopen. Ik zit zelf in 5 VWO en weet uit eigen ervaring dat het een heel handig hulpmiddel is.”



Het is de bedoeling dat het aantal video’s in deze digitale bibliotheek uiteindelijk groeit naar 5.000. Docenten uit het voortgezet en middelbaar onderwijs kunnen overigens gratis gebruik maken van de video’s. Veel van hen maken inmiddels gebruiken van de video’s als onderdeel van hun lesprogramma. Zolang de scholen voor het voortgezet en middelbare scholen zijn gesloten, zijn de video’s ook gratis voor alle leerlingen. Normaal gesproken betalen ze voor een abonnement 30 euro per jaar.



Snapput is actief in Nederland en op de Nederlandse Antillen, maar leerlingen uit Vlaanderen en van internationale scholen kunnen ook gebruik maken van het platform dat de komende maanden verder wordt vernieuwd. De website is inmiddels 1 miljoen keer bezocht. Aanmelden en meer informatie kan via www.snapput.nl