Sterkste Man van Nederland in actie voor Johan Cruyff Foundation

Spectaculaire opening door Sterkste Man van Nederland



Vierde Doekoe-actie van Coop supermarkten en de Johan Cruyff Foundation van start met recordaantal deelnemende scholen







Het was een spectaculair gezicht: de Sterkste Man van Nederland die, aangemoedigd door honderden leerlingen, een enorme truck voorttrok langs het schoolplein van basisschool Mikado in Blerick. De stunt markeerde de start van de Doekoe-actie waar dit jaar een recordaantal van 770 basisscholen in heel Nederland aan meedoen. Ook nu kunnen ouders en kinderen weer sparen voor sport- en spelmaterialen voor de lokale basisschool, in samenwerking met onder meer Coop supermarkten en de Johan Cruyff Foundation.



Alex Moonen, de Sterkste Man van Nederland die in het dagelijks leven aardrijkskundeleraar is, nam het na zijn truck-stunt in een aantal touwtrekwedstrijden ook nog op tegen groepjes leerlingen en leraren van de Mikado school. Touwtrekken is het sport- en spelelement dat dit jaar centraal staat in de Doekoe-actie, waarbij ouders en kinderen via speciale actieproducten in de Coop supermarkten tussen 19 maart en 22 april weer Doekoe-munten kunnen sparen. Die munten worden gedoneerd aan de lokale basisscholen die daarmee gratis sport- en spelmaterialen kunnen bestellen en kans maken om een Schoolplein14 te winnen.



Arnold Vanderlyde, ambassadeur van de Johan Cruyff Foundation, was ook in Blerick aanwezig om iedereen aan te moedigen: “De Doekoe-actie die we al voor het vierde jaar doen, heeft echt enorm veel kinderen in beweging gezet. Door het partnership tussen Coop en de Cruyff Foundation zijn er al meer dan 24 Schoolpleinen14 gerealiseerd. Dankzij de spaaracties van de afgelopen twee jaar zijn kinderen op basisscholen actiever in beweging met de meer dan 11.000 gespaarde spelattributen, zoals springtouwen, trektouwen en schepballen. En alle scholen die meedoen aan de actie maken ook nu weer kans op een ‘Schoolplein14’, waarbij op het schoolplein lijnen en kleurvakken worden aangebracht zoals een speelcirkel, een stukje atletiekbaan of een goal op de muur. Op deze manier stimuleert de Cruyff Foundation als initiatiefnemer van Schoolplein14 spelactiviteiten op natuurlijke wijze.”