Met kerstpakketten voedselverspilling tegengaan



Verwachte opbrengst van 1 miljoen euro gaat naar de voedselbank

Iets meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking krijgt ook dit jaar een kerstpakket. Werkgevers zien dit als hét moment van waardering voor hun medewerkers. Dit jaar is vanwege corona alles anders. Kerstpakketten-Thuisbezorgd.nl is een nieuw initiatief dat tegelijkertijd hardwerkende werknemers in het zonnetje zet, voedselverspilling tegengaat en de mensen helpt die te maken hebben met financiële tegenslag door de crisis.



Kerst staat gelijk aan veel en lekker eten. Veel voedingsmiddelen belanden echter in de vuilnisbak of worden niet meer verkocht, omdat ze niet aan de eisen van de retail voldoen. Om deze vorm van voedselverspilling tegen te gaan, kunnen ondernemers bij de webshop Kerstpakketten-Thuisbezorgd.nl een NO WASTE kerstpakket bestellen. In dit verrassingspakket zitten producten die korter op de houdbaarheidsdatum zitten of een drukfout op de verpakking bevatten en daarom regulier niet meer aangeboden worden. De producten zijn echter nog kwalitatief uitstekend te consumeren in de kerstperiode en worden zoveel mogelijk geleverd via lokale leveranciers. Deze verrassingspakketten kosten 30 euro, waarvan de helft rechtstreeks aan de Voedselbank wordt gedoneerd, net als de producten die uiteindelijk niet in de kerstpakketten belanden. Als bijzondere toevoeging aan dit pakket stelt Kerstpaketten-Thuisbezorgd.nl in samenwerking met uitgeverij Keff & Dessing van Floortje Dessing, het boek ‘Eerlijk eten’ tegen een gereduceerd tarief beschikbaar. Ook Floortje pleit voor een zuinigere maatschappij met minder voedselverspilling. Het boek staat boordevol heerlijke, gezonde Fairtrade recepten.



Ultieme kerstgedachte

Initiatiefnemer Jasper van Roon: ,,Ik erger me eigenlijk al mijn hele leven aan kerstpakketten waarin producten zitten die je over twee jaar uit de kast haalt en alsnog weggooit, omdat je er eigenlijk niets mee kunt of het jouw smaak niet is. Met ons initiatief hopen we bewustwording te creëren. Het is voor iedere ondernemer en werknemer in Nederland goed om stil te staan bij voedselverspilling en bij de mensen die het minder hebben door de crisis die we dit bewogen jaar met zijn allen doorgaan. Armoede ondersteunen in de kerstperiode is toch wel de ultieme kerstgedachte. De afgelopen jaren hebben we al meerdere acties opgezet met de voedselbank en als we ergens respect voor hebben gekregen is het hoe professioneel deze organisatie draait. Daar zou menig bedrijf een voorbeeld aan kunnen nemen. Onze doelstelling? Ieder jaar worden circa 7 miljoen pakketten verkocht. Als we dit jaar 1% van de werkgevers kunnen motiveren om een NO WASTE pakket te kopen, levert dat een miljoen euro op voor de voedselbanken en bereiken we 70.000 gezinnen met onze boodschap. Een droom, maar eentje die in mijn ogen haalbaar is.’’



Kerstpakketten thuis laten bezorgen

Vanwege de huidige richtlijnen van het RIVM zal de kerstborrel niet hetzelfde zijn dit jaar. Veel medewerkers werken thuis of in een aangepaste omgeving. Daarom biedt Kerstpaketten-Thuisbezorgd.nl ondernemers de mogelijkheid om medewerkers te bedanken op gepaste afstand, door bestelde kerstpakketten thuis te bezorgen. Desgewenst met een persoonlijke handgeschreven boodschap van de werkgever op een kaart of in het kookboek Eerlijk Eten. Er is ook de mogelijkheid om andere goede doelen te steunen, zoals de Stichting Gezonde Kinderen of de EuroParcs Foundation, die vakanties mogelijk maakt voor kinderen met kanker.



Video over deze actie: