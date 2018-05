Veel goed renderende Duitse bedrijven kampen met opvolgingsproblemen

Voor Nederlandse bedrijven zijn er volop kansen op de Duitse markt. Dit geldt zeker op het gebied van bedrijfsovernames. Want de bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf verloopt moeizaam. Uit onderzoek van de Duitse Kamer van Koophandel blijkt dat 40% van de ondernemers boven de 55 jaar geen opvolger kan vinden. Oftewel 600.000 MKB-bedrijven met opvolgingsproblemen. In geheel Duitsland – en zeker ook in de grensregio - staan verschillende goed renderende bedrijven te koop. Ondernemers met interesse in een Duits bedrijf (overname / joint-venture) worden uitgenodigd voor een spreekuur in Amsterdam (6 juni), Zwolle (13 juni), Enschede (20 juni) en Eindhoven (4 juli). Duitsland-specialist Jan W. Temmink van starteninduitsland.nl bespreekt de wensen, mogelijkheden en voordelen tijdens een persoonlijk adviesgesprek.

Omvangrijk netwerk

Starteninduitsland.nl is verbonden aan een netwerk van financiële adviseurs in het Duitse bedrijfsleven. Een zoekactie van een Nederlands bedrijf kan zo eenvoudig worden voorgelegd aan Duitse overnameadviseurs.

Aansluitend beschikt starteninduitsland.nl ook over Duitse samenwerkingspartners die de overname financieel, fiscaal en juridisch begeleiden. Deze adviseurs zijn gespecialiseerd in grensoverschrijdende overnametransacties. De advieskosten zijn deels subsidiabel.

Toegevoegde waarde

Bij een grensoverschrijdende bedrijfsovername spelen de voorbereiding en het ‘managen’ van met name cultuurverschillen een belangrijke rol. Jan W. Temmink begeleidt dit proces vanuit zijn praktische werkervaring in beide landen. Zoals bijvoorbeeld een omvangrijke bedrijfsovername in de Duits-Nederlandse energiesector. Met name de integratie van deze bedrijven was belangrijk om toegevoegde waarde te realiseren voor energiebedrijven.

Verder introduceert Jan W. Temmink vanuit CMP (www.cmpbv.nl) bedrijven op directieniveau bij potentiële opdrachtgevers in het buurland. Voor aanvullende informatie en aanmelding: www.starteninduitsland.nl