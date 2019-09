30 september: Buma NL geheel in het teken van ‘talentontwikkeling’

-Datum: 30 september



-Locatie: TivoliVredenburg



-Start dagprogramma: 10.30 uur



-Start uitreiking Awards: 17.00 uur



-Aanmelden: corien@newinfluence.nl





Buma NL is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt gekarakteriseerd door interactieve panels, discussies, masterclasses, showcases en de Buma NL awardshow. Het is het professioneel middelpunt voor iedereen die werkt voor en met het Nederlandstalige repertoire (Hollands, Pop, Urban en Alternatief).



Op 30 september 2019 staat de tiende editie van Buma NL geheel in het teken van ‘talentontwikkeling’ in de Nederlandstalige muziek.



Dit thema vormt dan ook de rode draad van het conferentieprogramma, waarin gerenommeerde sprekers uit de muziekindustrie vanuit verschillende disciplines ingaan op het belang van niet alleen het ontwikkelen, maar ook het laten doorstromen van nieuw talent.



Panels:



-De toegevoegde waarde van de muziekuitgever in de urban scene



-De positieve invloed van hiphop op de community (in samenwerking met FunX)



-Talentontwikkeling in de urban scene (in samenwerking met FunX)



-Nielson, "Het roer gaat om"



-Het mediapanel: Weg met internet, lang leve radio en tv





Zoals elk jaar wordt Buma NL afgesloten met de uitreiking van de Buma NL Awards. Bij de toekenning van de Buma NL Awards wordt onderscheid gemaakt in de genres Hollands, Pop, Alternatief en Urban. Dit jaar worden de Urban Awards (Urban Buma NL Awards) in samenwerking met FunX uitgereikt.