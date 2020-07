Karsten Klein directeur Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis

Karsten Klein (43) is benoemd tot nieuwe directeur Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. Hij volgt daarmee Rob Mulder op. Klein is geen onbekende op het politieke speelveld, zijn bestuurlijke ervaring en kennis van ‘het Haagse’ zijn een aanwinst voor de vereniging.



Klein was eerder wethouder van de Gemeente Den Haag met de portefeuilles stedelijke economie, zorg en havens en eerder welzijn, jeugd en sport. Daarvoor was hij werkzaam voor het Ministerie van Financiën, waar hij onder meer de audits voor de Rijksbegroting verzorgde.



Cindy van de Velde, bestuurder en algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis: “Met zijn ervaring en politieke netwerk kan Karsten de standpunten van onze vereniging verder op de kaart zetten. Hij is daarnaast een teamplayer met uitstekende managementkwaliteiten. Als lid van ons Strategisch Management Team gaat hij een belangrijke rol vervullen in de aansturing van de interne organisatie. Zijn focus zal liggen op het borgen van de ideale balans tussen de drie rollen van de vereniging: belangenbehartiger, dienstverlener en kennisautoriteit.”



Karsten Klein: “Ik kijk er naar uit om voor de Vereniging Eigen Huis aan de slag te gaan. Een huis is een van je dierbaarste bezittingen. Op dit moment is het voor veel mensen moeilijk een geschikte en betaalbare woning te vinden. Er zal de komende jaren veel gebouwd moeten worden. Dit biedt ook kansen om duurzamer met energie en materialen om te gaan. Dit geldt voor nieuw te bouwen woningen, maar ook voor de aanpassing van bestaande woningen. Er moeten voor huiseigenaren realistische oplossingen komen die ook betaalbaar zijn. Ik wil graag meehelpen om oplossingen te vinden voor deze grote uitdagingen.”