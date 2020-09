Dierendag 4 oktober 2020

DOE JEZELF EEN PLEZIER EN CHIP JE HUISDIER



Op Werelddierendag vraagt landelijke organisatie Amivedi opnieuw aandacht voor het chippen van katten. Het aantal bij Amivedi geregistreerde vermiste en gevonden huisdieren blijft stijgen. Het grootste deel van deze dieren betreft katten. De kans op hereniging met het baasje is aanzienlijk groter bij gechipte katten.



Alleen al in 2019 raakten in Nederland ruim 42.000 katten vermist. Van de vermiste katten met chip werd 76% opgelost. Zonder chip betrof dit 63%. Bij gevonden katten waren de percentages 50% van de gechipte katten, tegenover 22% van de niet-gechipte.



Verdriet



Het chippen van je kat is in Nederland niet verplicht. Vermiste huisdieren veroorzaken echter elk jaar weer veel verdriet bij hun baasjes. Dus doe jezelf een plezier en chip je huisdier.



Is jouw kat al gechipt? Controleer dan bij de databank of alle gegevens nog kloppen. Geef een verhuizing of nieuw telefoonnummer direct door. Als je toch met uw dier naar de dierenarts gaat, laat dan gelijk controleren of de chip goed te vinden en uit te lezen is.



Heb je een huisdier gevonden of wordt je huisdier vermist? Meld dit dan snel bij het Amivedi-meldpunt in uw regio.



Amivedi



Stichting Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor de kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren. Amivedi werkt met meer dan 130 vrijwilligers en heeft ruim 100 meldpunten, verspreid over heel Nederland. Meer informatie vind je op www.amivedi.nl.