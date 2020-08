Juridische dienstverleners lanceren voucherplatform Checkkie.nl

Door de coronacrisis worden veel vluchten, vakanties, concerten en evenementen geannuleerd. Daarvoor in de plaats worden vouchers aangeboden. Het aantal vouchers en vragen daarover blijft toenemen nu de coronacrisis voortduurt. Op het platform Checkkie.nl kunnen vouchers in beheer worden gegeven voor het bewaken van vervaltermijnen en wordt informatie en advies gegeven. Checkkie.nl is een initiatief van Aviclaim in samenwerking met juridisch dienstverlener DAS.



Aantal vouchers stijgt



In Nederland zijn er honderdduizenden vouchers in omloop. Checkkie.nl schat de waarde van vouchers tussen de vijf en zeven miljard euro, waarvan het overgrote deel afkomstig is van de reisbranche. De economische impact van de crisis op organisaties is groot, waardoor het niet altijd mogelijk is om geld terug te krijgen. Vaak worden er alternatieven aangeboden, zoals vouchers. Veel mensen hebben hier vragen over: moet ik een voucher accepteren? Kan ik een voucher ontvangen als het reisadvies voor mijn bestemming is gewijzigd? ‘De verwachting is dat het aantal vouchers en vragen daarover blijft toenemen’, zegt Remco Kuilman, oprichter van Aviclaim en initiatiefnemer van Checkkie.nl.‘ Meer dan tienduizend consumenten hebben ons om advies gevraagd en per dag ontvangen wij meer dan honderd gerelateerde vouchervragen.’



Informatie, beheer en ondersteuning



Juridische dienstverleners Aviclaim en DAS bundelen de krachten op platform Checkkie.nl met overzichtelijke informatie, antwoorden op veel vragen, juridische hulp bij problemen en ondersteuning bij het beheer, behoud en verzilveren van vouchers. Er zijn inmiddels meer dan honderd vragen en antwoorden op het platform beschikbaar over vouchers bij sportclubs, evenementen, vlieg- of pakketreizen. Ook is het mogelijk om op het platform vouchers in beheer te stellen met herinneringen aan de vervaltermijn. Door een gratis vouchercheck aan te vragen, wordt er gecontroleerd of een voucher voldoet aan de eisen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).



Het platform heeft aandacht voor de lastige economische situatie bij organisaties en biedt ondersteuning met een aantal services zoals een schenking aan een ANBI-instelling. ‘ DAS werkt mee aan dit initiatief omdat we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot deskundige juridische hulp, juist in deze onzekere tijd’, aldus Silvia Onos van juridisch dienstverlener DAS. ‘Door onze juridische kennis gratis op het platform beschikbaar te stellen, proberen we zoveel mogelijk consumenten en organisaties te helpen’.