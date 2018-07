Zomerhitte: supermarktmedewerkers verwennen ouderen in Breda

persbericht



Amersfoort, woensdag 25 juli 2018



BREDA – Het is tropisch warm in Nederland. Voor ouderen kunnen deze hoge temperaturen extra belastend zijn omdat de kans op uitdroging en oververhitting toeneemt. Het Nationaal Ouderenfonds roept iedereen op ouderen tijdens deze zomerperiode vaker op te zoeken en te helpen met verkoeling, maar ook bijvoorbeeld met klusjes die door de hitte een opgave voor ouderen zijn. Want, elk contact dat ouderen helpt hun zomereenzaamheid te bestrijden is winst in de strijd tegen eenzaamheid onder 1,4 miljoen Nederlandse ouderen.



Albert Heijn helpt mee



Ouderen transpireren minder en hebben minder dorstgevoel. Een extra glas water en een ijsje kunnen de kans op uitdroging of sufheid verminderen. Reden voor supermarktmedewerkers van 20 filialen van Albert Heijn in de regio Breda om op vrijdag 27 juli om 10:00 uur ijsjes en waterflesjes uit te delen aan de bewoners van diverse zorginstellingen. Water en ijs zijn simpele middelen die ouderen helpen ervoor te zorgen dat ze niet uitdrogen, maar de gift creëert ook een leuk moment om even samen te zijn en een praatje te maken. Dit soort sociaal contact is hard nodig, want veel ouderen in Nederland voelen zich tijdens de zomermaanden extra eenzaam omdat familie en vrienden op vakantie zijn. In Nederland zijn 200.000 ouderen zelfs extreem eenzaam en dat betekent dat zij doorgaans slechts 1 persoon per maand spreken. En in de zomer dus vrijwel geen.



Statiegeldactie



Het is niet het eerste gebaar dat Albert Heijn maakt richting ouderen. De supermarkt werkt al tijden samen met het Nationaal Ouderenfonds via een statiegeldactie. Klanten kunnen doorlopend hun statiegeldbonnen doneren. Met dit geld worden door het Nationaal Ouderenfonds uitjes en andere activiteiten georganiseerd waarmee ouderen uit een sociaal isolement worden gehaald.



Het Nationaal Ouderenfonds



Het Ouderenfonds steunt ouderen in Nederland met concrete diensten en activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de BoodschappenPlusBus, de Zilverlijn, de stranduitjes en de kerstdiners. Alle diensten en activiteiten zijn gericht op het stimuleren van sociale contacten en zelfredzaamheid van ouderen om zo eenzaamheid te bestrijden.



***** Noot voor de redactie



De pers is van harte uitgenodigd om in Breda verslag te komen doen van deze sympathieke actie. Op vrijdag 27 juli aanstaande om 10:00 uur.