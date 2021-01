Motorverhuur stijgt enorm in 2020

De motor mag zich als vervoermiddel weer verheugen op een sterk toegenomen interesse. Niet alleen in verkoopaantallen, maar ook (en misschien zelfs meer) in de verhuur. Zo heeft MotoShare een groei van maar liefst 189 procent aan huurdagen genoteerd in 2020, waarmee ook meteen het beste jaar tot nu toe is genoteerd. De groei van MotoShare als geheel kwam in 2020 uit op 236 procent.



Met een stijging van het totaal aantal huurdagen van 6.300 naar 11.900 zit de motorverhuur enorm in de lift. Dat is voor een deel te danken aan dealers die zich aansluiten bij het platform om hun verhuur eenvoudig en efficiënt in te regelen. Maar ook de verhuur van particulieren onderling (‘Peer to Peer’ of ‘P2P’) neemt nog steeds toe in populariteit. De omzet van particuliere verhuurders vertoont eveneens een enorme groei van maar liefst 144 procent.



Jonge motorrijders



Opvallend is het stempel dat de jongere motorrijder op de resultaten drukt. Zij blijken het concept van huren te hebben ontdekt. Waar het zwaartepunt van de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse motorrijder nog altijd tussen de 40 en 50 jaar ligt, is de grootste groep huurders (36 procent) bij MotoShare jonger dan dertig, op de voet gevolgd door de leeftijdsgroep 30 tot 40-jarigen (31 procent).



Daling schadegevallen



De huurders kunnen kiezen uit een doorlopend groeiend aanbod van ruim 4.400 motoren eind 2020. Een jaar eerder was dat circa 3.000 motoren. Tegelijkertijd rapporteert Combi Motors Verzekeringen (verzekeringspartner in Nederland) dat het aantal gemelde schades is gedaald met twintig procent. Het is opvallend dat, ondanks de significante groei van het aantal huurdagen en de relatieve jonge leeftijd van de huurders, het aantal schades is teruggelopen.



Populair



Qua merken komt de top drie redelijk overeen met de verkoopcijfers, veruit het populairst is BMW, gevolgd door Yamaha, met Kawasaki op een derde positie. Qua model is ook de BMW GS duidelijk het meest populair, hetgeen de stelling bevestigd dat er veel motoren worden gehuurd met het doel om te toeren.



Ruim 30 procent van de huurders geeft aan een model te willen testen met het oog op aankoop.



Naast het genereren van inkomsten met demo-motoren via MotoShare biedt dit de dealers meer kansen op verkoop. Doordat huurders zich vooraf hebben geregistreerd, is er meer data beschikbaar waaronder de intentie om een motor te huren. Zo weet een dealer vooraf of hij met een potentiële koper in contact is.



“Voor zowel particuliere motoreigenaren als dealers is verhuur een erg goede inkomstenbron. MotoShare bewijst dat dit op een veilige en efficiënte manier kan binnen onze steeds groter wordende community van motorrijders. Aankomend jaar zullen we het platform Europees nog verder uitrollen, o.a. voor dealers. Met 30 procent potentiële kopers en jongere gebruikers is dit voor zowel dealers als motormerken natuurlijk erg interessant!”