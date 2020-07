NetRom behaald hoogste score in IT-Experience benchmark

NetRom Software scoort voor het tweede jaar op een rij hoge cijfers in de jaarlijkse IT-Experience benchmark van Giarte (voorheen bekend als Outsourcing Performance). Met de jaarlijkse benchmarkstudie doet Giarte sinds 2002 onderzoek onder uitbesteders van IT naar hun mening over de relatie met hun IT-serviceprovider. In totaal doen dit jaar 40 verschillende serviceproviders mee.



NetRom heeft dit jaar op veel gebieden de 1ste plek veroverd. Zo hebben ze de meeste superfans en hebben ze de hoogste score behaald op Application Management. Klanten gaven NetRom 93 punten op betrouwbaarheid en 94 punten op aanpassingsvermogen (van de 100). Daarmee heeft NetRom de hoogste competenties score en de hoogte klantgerichtheid score behaald. Het gemiddelde in de benchmark staat op 76 en 77.



“We zijn trots op de grote waardering die klanten voor ons uitspreken en dat voor het tweede jaar op een rij. Een erg groot compliment! Medio september openen wij onze campus waardoor wij procesverbetering blijven garanderen voor onze klanten. Mede dankzij onze klanten hebben we dit geweldige resultaat behaald!“, vertelt Han in’t Veld, CEO van NetRom Software.



NetRom heeft grote ambities en wil de komende jaren van 350 FTE doorgroeien naar 1.000 FTE. Het aantrekken en behouden van talenten staat voor NetRom centraal, daarom is het bedrijf gestart met de ontwikkeling en bouw van een Campus van 30.000 m² met uitgebreide faciliteiten. Met deze investering van circa 10 miljoen euro wil NetRom zich verder onderscheiden van andere IT-dienstverleners in de regio. Ook wil het bedrijf op deze manier meerwaarde bieden aan opdrachtgevers door het opbouwen en vasthouden van nieuwe technologiekennis, denk aan AI, IoT en Nexus.



“De campus wordt een omgeving waar we elkaar motiveren, stimuleren en inspireren. Waar we zorgen voor uitstekende opleidings- en doorgroeimogelijkheden en onze mensen uitdagen het allerbeste uit zichzelf te halen”, aldus Mircea Negrila, CTO van NetRom Software.



Over Giarte



Giarte is het onderzoeks- en adviesbureau op het vlak van IT-dienstverlening en IT-outsourcing. IT Experience (voorheen bekend als Outsourcing Performance) is de grootste benchmarkstudie van IT managed services in Nederland. Sinds 2002 legt Giartede ervaringen vast van klantorganisaties en hun IT-serviceproviders. De markt voor IT-outsourcing in Nederland is heel dynamisch en kenmerkt zich door diversiteit. Giarte brengt transparantie in het functioneren van de complexe wereld van IT-outsourcing, legt ervaringskennis vast en adviseert IT-organisaties aan zowel de kant van vraag als aanbod.







Over NetRom Software



NetRom is een brede softwareontwikkelaar – de klantbase is al 20 jaar gebaseerd op finance, e-commerce, healthcase, mobility, telecom en e-learning. Naast Independent Software Vendors heeft NetRom verschillende grote eindgebruikers als klant. Ze bieden hoogwaardige dienstverlening in applicatiebouw, Quality Assurance en onderhoud. NetRom werkt met meer dan 350 medewerkers vanuit haar vestigingen in Breda, Arnhem en Craiova.