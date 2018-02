Expositie Walasse Ting “The Amsterdam Years” 03-02-2018 t/m 15-04-2018

Walasse Ting (Sjanghai, 13 oktober 1928 – New York, 17 mei 2010) was een Chinees-Amerikaans kunstschilder. Hij wordt gezien als één van de belangrijkste Chinese kunstenaars van de afgelopen eeuw. Het is voor het eerst dat deze periode in zo’n grote omvang in een museum wordt getoond. De expositie geeft een inkijk in het bijzondere en flamboyante leven van deze kleurrijke kunstenaar en zijn liefde voor de bloemen, katten en vrouwen van Amsterdam.



Ting verliet China in 1946, woonde even in Hongkong en vestigde zich in 1953 in Parijs waar hij zijn experimenten in zijn werk met inkt op papier voorzette. Daar ontmoette hij Sam Francis, Joan Miró, Karel Appel, Asger Jorn, Pierre Alechinsky en Zao Wou-ki. Het werk van Ting werd toen duidelijk beïnvloed door de expressie van de Cobra beweging. In 1957 vestigde hij zich in New York, waar zijn werk in vorm en kleurgebruik kenmerken kreeg van popart en het abstract expressionisme. Hij ontmoette daar Andy Warhol en raakte bevriend met Tom Wesselman, Roy Lichtenstein en andere pop-art kunstenaars.



Vanaf 1989 woonde Ting in Amsterdam, van waaruit hij regelmatig reizen maakte naar New York, Hong Kong en andere Aziatische landen. Walasse Ting overleed op tachtig jarige leeftijd op 17 mei 2010 in New York, nadat hij kort daarvoor vanuit Nederland naar de V.S. was overgebracht.



De tentoonstelling focust op de jaren waarin Ting woonde en werkte in Amsterdam. Het werk uit deze periode kenmerkt zich door felle tropische kleuren waarin Chinese symboliek, zoals lotusbloemen en patronen, verwerkt zijn. Er zijn circa 80 originele werken van Ting te zien uit diverse particuliere collecties. De tentoonstelling wordt aangevuld met persoonlijke ansichtkaarten en foto’s en daarnaast zal er nog nooit eerder vertoond filmmateriaal te zien zijn.



Museum Jan van der Togt



Dorpsstraat 50



1182 JE Amstelveen



www.jvdtogt.nl



openingstijden: dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur