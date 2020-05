Dierenpersburo.nl eerste Nederlandse website met alleen dierennieuws

DEN HAAG – Met de officiële lancering van Dierenpersburo.nl krijgt Nederland de eerste website met alleen dierennieuws. De site bundelt al het nationale en internationale nieuws over dieren, live cams, video’s en berichten over vermiste huisdieren op één platform.



Dierenpersburo.nl is een initiatief van Merle en Patricia Vuurens, respectievelijk dochter en echtgenote van journalist Rob Vuurens. ,,Wij zijn echte dierenliefhebbers en vinden dat dieren meer aandacht verdienen in het nieuws. Ook hebben we gemerkt dat er in Nederland nog geen aparte website is met alleen dierennieuws. Daarom springen wij in dit gat in de markt”, legt Merle Vuurens uit.



De website volgt al het nieuws over dieren, gerubriceerd naar soort. Van het bijvoederen van dieren na de bosbranden in Australië tot de ontwikkelingen in dierentuinen die door het Coronavirus gesloten zijn. Van een te water geraakte hond tot de geboorte van het eerste Boer Zoekt Vrouw-veulen. Via live cams kunnen bezoekers meekijken naar Olifanten in Afrikaanse wildparken tot babypanda’s in een Chinees reservaat. De redactie zoekt het internet af naar dierennieuws en zal op termijn meer eigen verhalen en reportages gaan maken.



Bezoekers kunnen ook zelf nieuwstips aandragen. Onder de rubriek ‘animal alert’ kunnen ze vermiste dieren opgeven. Onder het kopje ‘dierenarts’ kunnen bezoekers gratis vragen stellen en advies vragen aan een dierenarts.



Vuurens: ,,Het is net als een ANP, een AD of de Telegraaf, maar dan alleen over dieren. Er is zoveel dierennieuws waar je nu niets van weet of over hoort, terwijl de meeste mensen dat heel leuk vinden. Zeker in deze tijd, waar bijna al het nieuws over het Coronavirus gaat, denken wij dat mensen behoefte hebben aan positief nieuws en afleiding. Dat kunnen we hun met Dierenpersburo.nl geven.”



De afgelopen tijd is de website getest en gevuld met diverse nieuwsberichten, verhalen en video’s. Deze week is Dierenpersburo.nl officieel live gegaan. De website is gratis en draait op adverteerders die hier hun specifieke doelgroep vinden. De komende tijd gaat de redactie contact zoeken met de dierenbescherming, dierentuinen en andere dierenorganisaties om ook uit die hoek nieuws te vergaren.