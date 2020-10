Laadpalen elektrische auto's in Deventer vanaf nu alleen op lokaal opgewekte groene stroom

Elektrisch rijden is de toekomst en draagt bij aan een schonere lucht en minder geluidsoverlast in de steden. Om dichter bij het doel van emissievrije mobiliteit te komen hebben Allego, Deventer Energie Coöperatie en Pure Energie deze zomer de handen ineen geslagen om in de gemeente Deventer 38 laadpalen te plaatsen die voorzien worden van lokaal opgewekte groene stroom. Ga naar de kaart en ontdek waar deze laadpalen staan.





De laadpalen nemen de stroom af van Windpark Kloosterlanden in Deventer. Het windpark is een samenwerking tussen Pure Energie en de Deventer Energie Coöperatie. De 2 lokale windmolens wekken jaarlijks zo’n 8,4 miljoen kilowattuur groene stroom op en dat is genoeg voor 3400 huishoudens.





‘’Als lokale coöperatie dragen wij graag bij aan schoon rijden op stroom uit ons eigen Deventer windpark.’’ Aldus Guido Bakema van de Deventer Energie Coöperatie.



De 38 laadpalen hebben een geschat jaarverbruik van 383.700 kWh, daarmee wordt bijna 250 ton aan CO2 bespaard. Een Tesla model 3 heeft voor een volle accu circa 70 kWh nodig; hiermee kun je dus 5.482 Tesla’s opladen. ‘’We zijn enorm trots op de samenwerking met Allego. Voor ons is het een mooie stap om te laten zien wat je allemaal met groene stroom kan bereiken. Duurzaam wonen, werken en ook duurzaam rijden.’’ Aldus Joost Posthuma, Hoofd zakelijk bij Pure Energie.





Harold Langenberg, Managing Director Benelux voor Allego stelt: “Op al onze laadpunten in ons netwerk verstrekt Allego groene stoom. We zijn daar als CPO (Charge Point Operator) of laadpaal exploitant bijzonder trots op. De combinatie van elektrisch rijden met groene stroom is de manier vandaag de dag om de milieu impact van wegtransport op de grootst mogelijke manier te reduceren. We blijven ons samen met onze partners graag in zetten voor die toekomst.’’





Over Allego

Allego is al sinds 2013 één van de toonaangevende leveranciers van laadoplossingen met een pan-Europese aanwezigheid. Met meer dan 18.000 laadpunten in hun netwerk en geavanceerde EV-cloud services, maken zij elektrisch reizen mogelijk voor iedereen.





Over Deventer Energie

De Deventer Energie Coöperatie is een lokale energiecoöperatie die wil bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening. Zij doet dit door duurzame energieprojecten te realiseren en bewoners in Deventer te ondersteunen bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen. Zo is de coöperatie mede-eigenaar van de 2 windturbines langs de A1, een groot zonneproject en heeft zij ruim 300 leden en meer dan 25 energiecoaches die bij bewoners aan huis komen.





Over Pure Energie



Al 25 jaar werkt Pure Energie aan een missie. Zij geloven in schone energie voor iedereen en werken toe naar een tijd zonder fossiele energie. Daarom maken en leveren zij de groenste stroom van Nederland. Van weiland tot stopcontact. Pure Energie verkoopt alleen groene stroom die ze zelf opwekken met hun eigen windmolens en zonnepanelen in Nederland. Daarom zijn ze al 7 jaar op rij uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland.