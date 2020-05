Tekort huurboten dreigt door massale belangstelling thuisblijvers

-Binnenlandse vaarvakantie populair alternatief voor geannuleerde vakantiereizen;



-Reserveringen naar recordhoogte: nu al 240% groei huur van o.a. sloepen;



-Watersporters wijken met huurboot uit naar de regio: meren en plassen in Friesland, Noord- en Zuid-Holland (waaronder de Loosdrechtse Plassen) in toenemende mate favoriet.





AMSTERDAM - Nederland kiest in de komende zomermaanden massaal voor de huur van zeil- en motorboten. Vanwege de grote belangstelling dreigt er zelfs een tekort aan sloepen, zeilboten en motorkruisers op piekmomenten deze zomer, zoals in de weekenden.



Vanwege de gevolgen van de coronacrisis heeft het merendeel van de Nederlanders ervoor gekozen om hun vakantie naar het buitenland uit te stellen. Ze onderzoeken 'veilige’ alternatieven in eigen land en op het water. Het huren van een boot met het gezin staat hoog op de voorkeurslijst.



240% meer boekingen



Uit voorlopige cijfers van online botenverhuurplatform Barqo blijkt dat het aantal reserveringen nu al 240% hoger is dan in 2019. In sommige categorieën vaartuigen dreigt er zelfs een tekort aan huurboten te ontstaan. Thuisblijvers opteren massaal voor de huursloep, waarmee ze met het gezin dagtripjes kunnen maken. Ook worden in het buitenland accommodaties geannuleerd en omgezet naar vaarvakanties met een huurboot.



Thijs Janssen van Barqo verwacht dat de belangstelling de komende tijd alleen nog maar zal toenemen. ,,Afgelopen maand met het mooie lenteweer gaf al een indicatie van de snel toenemende populariteit van het huren van een boot,” aldus Janssen.



Trend: varen in de regio



De belangstelling voor het varen in grote steden, zoals in Amsterdam en omgeving, neemt af, zo blijkt uit het onderzoek van Barqo. Huurders van boten trekken veel meer de regio in, zoals de plassen- en merengebieden (Friesland, Vinkeveen, Zuid-Holland), waar kan worden genoten van rust en natuur. Daarbij speelt ook mee de onzekerheid rond de openstelling van de horeca in de steden.



,,Het is opvallend dat de meeste verhuur in het noorden van Nederland plaatsvindt," stelt Thijs Janssen van Barqo. ,,Mensen zijn geneigd om voor de bekende plekken in Friesland, Flevoland en Loosdrecht te gaan, in Zeeland is het nog rustig."



Protocol



Barqo heeft al in de eerste weken van de coronacrisis een protocol opgesteld voor huurders en verhuurders om verantwoord en veilig te varen. Behalve toepassing van de RIVM-regels, worden extra hygiënemaatregelen aan boord genomen. Zoals de 'coronaproof'- schoonmaak na het gebruik van het vaartuig: alle vitale plekken op de boot (gashendel, helmstok/stuur, bekleding etc. worden volgens het protocol extra schoongemaakt na de verhuur. Voor de meeste huurboten (langzamer dan 20 km per uur en niet langer dan 15 meter) is geen vaarbewijs vereist.



Thijs Janssen van Barqo: ,,Veel vakantiemogelijkheden vallen weg of blijven onzeker. De boot is met toepassing van ons protocol een prima alternatief. Je houdt je dan vanzelf aan de RIVM-richtlijnen."



Einde persbericht