Staatssecretaris heeft eerste ‘40 dagen geen druppel’-speldje gekregen

Met het overhandigen van het eerste ’40 dagen geen druppel’-speldje aan staatssecretaris Blokhuis is de periode van ’40 dagen geen druppel’ officieel begonnen. Blokhuis: “Het is heel goed als men bewuster omgaat met het drinken van alcohol, omdat het beter is voor je gezondheid. Daarom doe ik graag mee met ’40 dagen geen druppel’ en ik hoop dat vele tienduizenden mensen in Nederland met mij meedoen.”



Alcoholgebruik is voor veel senioren in Nederland zo normaal dat het een gewoonte is geworden. Bij het koken of als slaapmutsje. Bewustwording rond alcoholgebruik is de reden voor de actie ‘40 dagen geen druppel’ waar KBO-PCOB als seniorenorganisatie, in samenwerking met IkPas, toe oproept.



Gewoonte doorbreken



We leven in een maatschappij waarin drankgebruik helemaal geaccepteerd is. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de 55-plussers pas op oudere leeftijd overmatig is gaan drinken en dat ouderen vaker regelmatig drinken. Voor veel ouderen is drinken een gewoonte geworden.



Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Juist in het drinken uit gewoonte schuilt gevaar, want hoe weet je of je nog zonder kunt? En welke invloed het op je heeft? De beste manier om het effect van alcohol te ervaren is door een periode geen alcohol te gebruiken. Daarom dagen wij ook dit jaar weer onze achterban, senioren, uit om 40 dagen geen druppel alcohol te drinken. Want alleen dan ga je het verschil merken. Mensen voelen zich energieker, vallen af of slapen beter.”



Ook het kabinet heeft het (problematisch) alcoholgebruik hoog op de agenda staan. Maar staatssecretaris Blokhuis benadrukt dat de actie niet betuttelend bedoeld is. Blokhuis: “We zijn niet bezig met een drooglegging in Nederland, een glaasje op zijn tijd is prima. Doel is dat je vooral bewuster met alcohol omgaat, omdat we steeds meer zien wat de risico’s van alcoholgebruik zijn.”



Ook de uitdaging aangaan?



De inschrijving voor een periode zonder alcohol loopt tot 1 maart 2020. Inschrijven via KBO-PCOB kan op: www.ikpas.nl/kbo-pcob



De 40 dagen periode start na Carnaval op woensdag 26 februari 2020.