Bitcoin, de nekslag voor de klimaatdoelstellingen in 2020

Particulieren worden door de overheden aangemoedigd om hun huis te isoleren, over te stappen op warmtepompen, elektrisch te gaan rijden en energie te besparen zodat de klimaatdoelstellingen gehaald kunnen worden. Maar bij één ontwikkeling gaat dit totaal mis. In het streven om “baas over eigen geld” te zijn, zonder overheidsbemoeienis, is Bitcoin ontwikkeld zonder rekening te houden met de kwaliteit van leven op onze planeet.



De misser



Om het Bitcoin-netwerk veilig in stand te houden leunt Bitcoin zwaar op het enorme energieverbruik van de zogenaamde miners. Miners controleren de transacties die met bitcoin gedaan worden op het Bitcoin-netwerk en krijgen daarvoor een beloning. En hoe meer miners actief zijn hoe “veiliger” het Bitcoin-netwerk is. En hier wringt de schoen. Volgens de laatste meting gebruikt Bitcoin 73.12 Terawattuur per jaar aan elektriciteit. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van heel Oostenrijk. En de opwekking van zoveel elektricteit produceert ook 34.73 Megaton CO2.



Stijgende Bitcoin prijs betekent stijgend energieverbruik



Het energieverbruik heeft volgens dit onderzoek bijna een 1 op 1 relatie met de prijs en de hoogte van de miningreward. Dus hoe hoger de koers van Bitcoin hoe hoger het energieverbruik wordt. Diverse kenners beweren dat de koers van Bitcoin in 2020 wel 10 x hoger kan worden. Bitcoin zou dan evenveel energie verbruiken als half Europa. Daar kunnen we niet tegenop besparen en innoveren!



Nederlandse ontwikkeling verbruikt 150.000 keer minder energie dan Bitcoin



Kan het anders? Zolang Bitcoin vasthoudt aan dezelfde techniek om de transacties te controleren zal het exorbitante energieverbruik in stand gehouden worden. Dat het anders kan bewijst een kleine cryptomunt als Gulden. Door een slimmere manier van transactiecontrole te introduceren hoeft Gulden niet meer zwaar te leunen op de miners en hun navenant hoge energieverbruik. Hierdoor kon de mining beloning naar beneden bijgesteld worden en dus het energieverbruik evenredig dalen. Niet alleen miners controleren de transacties nu, maar ook spaarders. Hiermee wordt hetzelfde niveau van veiligheid bereikt als Bitcoin maar met een fractie van het energieverbruik. Het energieverbruik van Gulden bedraagt nu ongeveer 500MWh/jaar. Slechts 0,00067% van het energieverbruik van Bitcoin.



Het alternatief



Gulden bestaat sinds april 2014 en is steeds in ontwikkeling. Er zijn 100.000 mensen die Gulden bezitten en u kunt met Gulden bij 150 bedrijven betalen. Dus als u “baas over eigen geld” wilt zijn en het klimaat een warm hart toedraagt kunt u beter geen Bitcoins gebruiken maar overstappen op het innovatieve alternatief van Nederlandse bodem. Voor meer info: https://gulden.com/nl