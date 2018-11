Persuitnodiging Water Summit Rotterdam

Amsterdam International Water Week SUMMIT 2018



15 November 2018 in Rotterdam



Beste redactie,



De AIWW Summit 2018, op 15 november in Rotterdam, belooft zich te bewijzen als een uiterst waardevolle mijlpaal op weg naar de Amsterdam International Water Week in november 2019. Vanaf de SS Rotterdam in Rotterdam gaan vooraanstaande internationale waterleiders de balans opmaken: hoe ver zijn we met de Europese aanpak van de Sustainable Development Goals, welke resultaten zijn er geboekt bij de negen Amsterdam Agreements die in 2017 zijn afgesloten en wat zijn de aanbevelingen op weg naar COP24? Nederland neemt hierin haar verantwoordelijkheid en biedt een platform in vorm van de AIWW.



Bij deze nodig ik u van harte uit bij deze Summit aanwezig te zijn. Aanmelden kan via mail: k.vannistelrode@nwp.nl.



Onderzoek SDG’s



Het doel van de AIWW Summit is om concrete stappen te maken voor het verwezenlijken van de wereldwijde SDG’s in 2030. De AIWW Summit biedt een platform en dient als katalysator om de afspraken die tijdens de AIWW Conference 2017 gemaakt zijn te verwezenlijken.



De AIWW Summit vult de wereldwijde agenda aan ten opzichte van andere gerelateerde internationale water events, zoals de Singapore International Water Week, de Stockholm World Water Week en de IWA World Water Congress & Exhibition. Het biedt een extra moment voor de wereldwijde IWW community om haar doelen te behalen.



Het thema van de AIWW Summit is ‘Implementation of integrated solutions by cities, industries, utilities and finance’. Sprekers tijdens de Summit zijn o.a. Burgemeester Ahmed Aboutaleb, Minister Cora van Nieuwenhuizen en Tomasz Chruszczow, afgevaardigde van het ministerie van Milieu in Polen en speciaal afgevaardigde voor het thema Klimaatverandering. De Summit bestaat uit zowel een plenair gedeelte, ronde tafel gesprekken als panel discussies, waarbinnen elke sector vertegenwoordigd is. Het gehele programma is te vinden op de website.



Interviews en informatie



Uiteraard is er ruimte voor interviews, zowel in de week voorafgaand aan het evenement als tijdens. Voor het maken van afspraken en meer informatie, kunt u met mij contact opnemen.



Ik hoop u te zien in Rotterdam!



Met vriendelijke groet,



Karin van Nistelrode



Manager Marketing & Communications



Netherlands Water Partnership/AIWW



T +31 6 4384 61 11



E k.vannistelrode@nwp.nl