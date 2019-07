Epke Zonderland grote headliner bij Kampioen In 1 Dag

Eventbureau.nl organiseert in samenwerking met partners op 24 oktober 2019 het businessevent Kampioen In 1 Dag. Dit belooft, met ruim 600 bezoekers, het grootste business event van Den Bosch te worden!



Tijdens dit grote evenement betreedt een illuster gezelschap van kampioenen uit de sport-, business- en marketingwereld het podium van Maaspoort Sports & Events in Den Bosch. Laat u motiveren door de meest vooraanstaande experts in sport, business en marketing en ontmoet ambitieuze collega-ondernemers en -professionals voor een geslaagde dag vol kennisdeling en inspiratie.



Het programma van Kampioen In 1 Dag



Kampioen In 1 Dag kent een gevarieerd programma waarin bijzondere College Tours en praktijkgerichte verdiepingssessies elkaar afwisselen.



College Tours



Voor de College Tours zijn niemand minder dan Epke Zonderland (olympisch turnkampioen), Jordy Kool (voormalig CEO van Infotheek) en Giel de Winter (presentator, programmamaker en creatief directeur bij Talpa Social) gestrikt:



· Epke Zonderland behoeft eigenlijk geen introductie als een van de bekendste topsporters van Nederland Olympisch kampioen en meervoudig wereldkampioen.



· Jordy Kool geniet in het bedrijfsleven grote bekendheid. Onder zijn leiding wist IT-bedrijf Infotheek in recordtempo de omzet met een factor dertien te verhogen – van 55 naar 750 miljoen euro.



· Giel de Winter is de spraakmakende oprichter van YouTube-kanaal StukTV, dat vorig jaar werd overgenomen door het Talpa van John de Mol waar de geboren programmamaker inmiddels creatief directeur is.



Verdiepingssessies



Tijdens de verdiepingssessies delen aansprekende namen hun inzichten en ervaringen:



· José Woldring: oprichter van The Media Nanny en pr-vrouw van de allergrootste sterren in de internationale dance-industrie zoals Martin Garrix.



· Richard van Kray: eigenaar van salestrainingsinstituut Sales vanuit je Hart en auteur van het gelijknamige boek



· Minke Booij: oud-tophockeyster en directeur van de Stichting Spieren voor Spieren



· Arko van Brakel: bekend ondernemer, docent en spreker en oprichter van de eerste commerciële internetprovider van Nederland



· Bob van Oosterhout: directeur van sportmarketingbureau Triple Double en meest invloedrijke persoon in de Nederlandse sponsorindustrie



· Marco Hoogerland: oprichter van De Talent Academy Group. Als performance coach staat hij al meer dan twintig jaar aan de zijlijn van successen van topsporters, artiesten, managers en ondernemers.



· Joost Leenders: mede-eigenaar van de Talent Academy Group en werkt o.a. met Memphis Depay, The Voice Coaches Ali B en Lil’ Kleine, topsportorganisaties als AFC Ajax, de KNVB en de wielerploeg Jumbo Visma



Gedurende de dag is er volop ruimte voor netwerken en entertainment met meerdere pauzes, een uitgebreide lunch en interactief kennisplein. Na afloop volgen een afsluitende borrel en optioneel diner.