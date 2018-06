Operatie met hypnose als barrière tegen pijn

Mirjam Borsboom koos voor zelfhypnose als vorm van anesthesie tijdens een operatie. Dankzij een diepe staat van hypnose blokkeerde zij de pijn. Voor Nederland een bijzondere gebeurtenis, die nog maar eens de uitzonderlijke kracht van onze mind én die van hypnose aantoont.



Hypnose kent tal van wetenschappelijk bewezen toepassingen. Het verminderen of wegnemen van angst en pijn met zelfhypnose biedt veel mensen uitkomst. Het stelt ze bijvoorbeeld in staat om zonder angst naar de tandarts te gaan en invasieve onderzoeken of medische procedures te ondergaan. Steeds meer behandelaars zetten hypnosetechnieken in om patiënten een meer comfortabele ervaring te geven en daarbij kosten voor bijvoorbeeld pijnmedicatie of een langer verblijf in het ziekenhuis te besparen.



Positieve ervaring



Voor hypnotherapeut Mirjam Borsboom waren de bijwerkingen van een narcose na de operatie, zoals ernstige misselijkheid en vermoeidheid, de belangrijkste redenen om voor hypnose te kiezen. In Europa, de Verenigde Staten en elders in de wereld zijn al ziekenhuizen waar hypnose succesvol wordt gebruikt als middel tegen de pijn. In Frankrijk wordt op grote schaal hypnose toegepast in combinatie met lokale anesthesie.



‘Ik besef nog steeds niet helemaal hoe bijzonder het is wat ik heb gedaan,’ zegt Mirjam Borsboom. ‘Zonder Ina Oostrom had ik het nooit gekund. Het feit dat zij naast me zat tijdens de operatie en me hielp in de juiste, diepe staat van hypnose te komen, heeft mede bijgedragen aan de positieve ervaring. Mijn doel was te laten zien dat het mogelijk is een operatie te ondergaan met hypnose als barrière tegen de pijn. Doel behaald.’



Kracht van het onderbewustzijn



Hypnotherapeut Ina Oostrom bereidde Mirjam voor de operatie aan haar borst. ‘Het aanleren van hypnose voor toepassing bij operaties gaat om eenvoudig aan te leren technieken in een aantal sessies. Daarna traint de patiënt de kracht van het onderbewustzijn zelf verder. Mirjam mag echt trots zijn op zichzelf,’ aldus Ina Oostrom.



Boek Operatie met hypnose



De operatie vond plaats in het voorjaar van 2017. Nu, ruim een jaar later, verschijnt het boek Operatie met hypnose van Ina en Mirjam. Een persoonlijk verslag van de voorbereiding en de operatie, aangevuld met wetenschappelijke onderbouwingen en aanvullende informatie over de kracht van hypnose in pijn- en angstmanagement.



Dit boek is een aanrader voor patiënten die willen weten hoe de kracht van het eigen onderbewustzijn kan helpen met minder of geen angst en pijn een medische procedure te ondergaan. Zelfhypnose leren kan daartoe een perfect hulpmiddel zijn. En voor medische professionals die zich meer willen verdiepen in de kracht van hypnose en de brede toepasbaarheid in de omgang met hun patiënten.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Info over het boek



Auteurs: Ina Oostrom, Mirjam Borsboom



ISBN: 978-90-825677-5-5



Leverbaar: Vanaf half juli



Druk: 1e druk



Productvorm: Zachte kaft



Uitgever: HypnoseMentor



Prijs: € 14,55



Het boek is vanaf 20 juli 2018 verkrijgbaar via alle fysieke en online boekhandels