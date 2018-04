Facebook geeft college voor start-up College-Club in New York

Voor de derde keer op rij heeft de Nederlandse start-up College-Club een prominente, internationale partner in New York. Na Google en Christie’s werkt de organisatie nu samen met Facebook. Op 11 april volgen ruim honderd Amerikaanse young professionals 1,5 uur lang college, met als thema ‘Artificial Intelligence: Science, not Fiction’ van Yann LeCun, hoofd research AI van het techbedrijf. Locatie: het Facebook-kantoor in Lower Manhattan.



College-Club biedt in Nederland al enkele jaren succesvol avondlezingen voor hoogopgeleiden aan. Het doel van de organisatie: lifelong learning. Oprichter en oud-advocaat Frederique Lips (37): “Ik zou willen dat ik beter had opgelet op de middelbare school, ik miste bij het lezen van de krant vaak een kader met uitleg. Ik wilde op mijn werk iets te melden hebben bij het koffieapparaat”.



Een herkenbaar gevoel voor veel young professionals. Met avondcolleges voorziet College-Club in die behoefte. Amerikaanse partners als Boston Consulting Group, EY, Unilever USA en Heineken USA zien ook de meerwaarde van lifelong learning: zij laten hun werknemers in New York het college volgen om daarmee “Adviezen te kunnen geven en keuzes te maken die gegrond zijn op meer kennis dan die van het eigen vakgebied, op ruimere inzichten, en op een breder perspectief”.



Lips is een van de weinige Nederlandse vrouwen die, in eerste instantie zonder enig netwerk en als eenpitter, met succes vanuit Nederland de stap heeft gemaakt naar New York. Nu, een jaar na de kick-off in New York, zes vluchten, vijftig meetings, 85 koffie-afspraken, vier nieuwe corporate partners en 100+ Amerikaanse young professionals, is het derde college en daarmee een definitieve voet aan wal in New York een feit.



Terugblikkend op de eerste twee lezingen zegt Lips: “We begonnen met Google als partner en locatie. Steven Koonin, voormalig ondersecretaris van president Obama, gaf een lezing over Smart Cities.” Het daaropvolgende college bij Christie’s bestond uit een unieke rondleiding in aanloop naar de Impressionism-veiling en een lezing van Christie’s president, Brook Hazelton. Lips: “De in de VS nog onbekende College-Club-formule slaat enorm aan”.



Over College Club



Sinds 2012 organiseert College-Club colleges ter vergroting van de algemene kennis. Met unieke locaties, topsprekers en een hoogopgeleid publiek verbindt de organisatie bedrijfsleven, academische wereld en culturele sector met elkaar. Elk jaar volgen ruim 3000 young professionals de in totaal vijftig colleges met thema’s als Global Politics, Het Brein, New Technologies en De Grote Denkers. Het publiek bestaat uit onder meer bankiers, advocaten, consultants, media-analisten en medici. Op de borrel na afloop kunnen gelijkgestemden elkaar leren kennen.